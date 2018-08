A Reallal nyert bajnokságot Lang Ádám legújabb csapattársa

A román címvédő CFR Cluj szombaton jelentette be, hogy leigazolta Julio Baptistát. A 36 éves brazil játékos pályafutása során olyan csapatokban is játszott, mint a Real Madrid (velük 2008-ban bajnok volt) vagy az Arsenal és az AS Roma. Legutóbb az MLS-ben szereplő Orlando Cityben focizott. Összesen 47 meccsen a brazil válogatottban is játszott, öt gólja van, két Konföderációs Kupát nyert.

A Lang Ádámot is foglalkoztató kolozsvári csapat négy fordulót követően vezeti a román bajnokságot. A Cluj az Európa Liga-selejtező playoff-körében is ott van, a luxemburgi Dudelange lesz az ellenfél.

Nyitókép: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA