A 95. percben mentett pontot a Debrecen

Rendkívül izgalmas mérkőzésen, 3-3-s döntetlent ért el az MTK Debrecenben a labdarúgó NB I 5. fordulójának nyitómérkőzésén. Már a mérkőzés is kalandosan indult, ugyanis a hazai kezdőcsapatba nevezett Cikos Eriknek nem jött le a jegygyűrű az ujjáról, ezért cirka 10 percig vártak a csapatok a kezdéssel. Végül Cikos helyett egy másik Erik, Kusnyír kezdett inkább.

Jegygyűrű miatt csúszott az NB I-es bajnoki Erre szokták mondani, hogy ilyen is csak a magyar bajnokságban fordulhat elő!

Lüktető meccs alakult ki, Lencse László harcosságának köszönhetően szerzett vezetést a fővárosi csapat, a csatár elfutása után kihagyhatatlan helyzetbe került Kanta József. Sokat dolgozott az egyenlítésért a DVSC, amely végül sikerült is a végig jól mozgó Bódi Ádám gyönyörű szabadrúgásának köszönhetően. Igenám, csakhogy a középkezdésből gólt lőtt az MTK, miután Nagy Sándor nem tudott megfogni egy nagyon lassan hulló labdát.

Fordulás után a nagy akarásból itt-ott csúnya belépők születtek, de továbbra is egész jó kis meccs zajlott a pályán. Úgy tűnt egy újabb baki el is dönti a meccset, miután Lencse növelte az előnyt, de hamar jött a csereként beálló Takács Tamás válasza, így a hajrára 2-3-mal fordultak a felek. Vérszemet kapott a Loki és a lelkesedésnek meg is lett az eredménye: Tőzsér Dániel beívelését az egész nap gyengén futballozó Szatmári Csaba a hálóba bólintotta, ezzel véget is ért a mérkőzés.

A drámai hajrával az utolsó pillanatban tartotta meg idei veretlenségét a Debrecen.

Végeredmény – NB I, 5. forduló Debrecen – MTK 3-3 (1-2)

Gólszerző: Bódi 41., Takács 87., Szatmári 95. ill. Kanta 15., Lencse 42., 75.

Nyitókép: Czeglédi Zsolt/MTI