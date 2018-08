Minden idők egyik legjobb kabaláját, egy bojlert villantott az angol csapat

Az angol másodosztályban vereséggel kezdő West Bromwich Albion nem a kilátástalan játékával, hanem vadiúj kabalájával, Bojleremberrel (Boiler Man) sokkolt. A birminghami csapat új szponzora, az Ideal Boilers – meglepetés! – bojlereket forgalmaz, hát adott volt a váltás.

A felek két évre állapodtak meg, addig pedig minden idők egyik legjobb kabalája is a csapattal maradhat.

A Bojlerember hamar a szurkolók kedvence lehet, bemutatásán még be is állt cicázni a gyerekekkel.

It took less than one match for the new West Brom mascot in the boiler suit to think ‘what am I doing with my life?’#wbafc pic.twitter.com/8qSuV9Veqi

— Sam Street (@samstreetwrites) 2018. augusztus 4.