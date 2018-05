Francia csatár így még nem szomorította el a franciákat

Az Olympique Marseille-nek egyértelmű célja volt szerda este, Lyonban: első francia focicsapatként megnyerni az Európa Ligát. Bármilyen meglepő, a sorozat elődjében, az UEFA-kupában sem ért csúcsra gall csapat.

Az OM támadott is becsülettel, ám így is összességében simán kikapott az Atlético Madridtól 3-0-ra. A marseille-iek veszte egy francia csatár,

Antoine Griezmann volt.

A 27 éves játékos számára sok szempontból is különleges volt az összecsapás. Maconi, ami mindössze 60 kilométerre van Lyontól, azaz szinte hazai környezetben léphetett pályára. Még úgy is, hogy róla gyerekkorában lemondott a francia futball, Spanyolországban, a Real Sociedad akadémiáján nevelkedett és lett aztán elsőosztályú játékos, 2014-ben a baszkoktól vette meg a játékjogát az Atlético Madrid, most pedig már arról szólnak a hírek, hogy megy Barcelonába.

Még egy érdekesség Griezmann-nal kapcsolatban: bár amikor megérkezett Madridba, akkor egyből elnyerte a csapattal a spanyol Szuperkupát, azóta sorra bukta el csapataival a döntőket.

Most viszont minden összejött Griezmann-nak, aki előbb egy francia labdaeladás után értékesített higgadtan egy ziccert, majd a második félidő elején megduplázta csapata előnyét.

– mondta a meccs után Griezmann a Marca cikke szerint, a teljesítményéről pedig annyit mondott: kiegyensúlyozott és hidegvérű volt.

Elég érdekes időzítéssel, de arról is faggatni kezdték, hogy akkor most a nyáron eligazol-e a Barcába, vagy sem.

Hogy mennyire fontos Antoine Griezmann az Atlético Madrid számára, arra álljon itt egy statisztika: ebben a szezonban a madridiak 93 góljának 45 százalékához volt közvetlen köze 29 találat és 13 gólpassz formájában.

45% – Antoine Griezmann has been directly involved in 45% of the 93 goals (29 goals, 13 assists) that Atlético Madrid have scored in all competitions this season. Essential. pic.twitter.com/JY5X7isZfd

— OptaJoe (@OptaJoe) 2018. május 16.