Íme, ellenük játszik a magyar válogatott júniusban

A magyar labdarúgó-válogatott júniusban Fehéroroszországgal és a világbajnoki résztvevő Ausztráliával vív felkészülési mérkőzést. Az MLSZ honlapjának csütörtöki tájékoztatása szerint az európai válogatottal június 6-án, idegenben játszik Georges Leekens csapata, míg az ausztrálokkal június 9-én hazai pályán, a Groupama Arénában csap össze.

A szövetség emlékeztet rá, hogy amint a márciusi két mérkőzés ellenfeleit (Kazahsztán, Skócia), úgy a júniusiakat is a Nemzetek Ligájára történő felkészülés jegyében választotta ki a szakmai stáb.

E két mérkőzés is az őszre történő felkészülést szolgálja, így a júniusi két ellenfelünk játéka is rendelkezik olyan jegyekkel, melyek későbbi ellenfeleinknél is megtalálhatóak