Bohócot csinált magából az UEFA

A lehető legrosszabb eljárást alkalmazta az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) Danny Welbeckkel kapcsolatban. A csütörtöki Arsenal-Milan Európa Liga-nyolcaddöntőjének visszavágóján ugyanis a hazaiak csatára óriási műeséssel harcolt ki csapatának egy tizenegyest.

Danny Welbeck you are an absolute disgrace. Arsenal fans cannot speak about Alli diving ever again #ARSMIL #AFCvACM pic.twitter.com/lzP0XX270M

— Gully Burrows (@gullyburrows) 2018. március 15.