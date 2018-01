Mutatjuk az Év gólját

A magyar sportújságírók szavazatai alapján a ferencvárosi Joseph Paintsil Videotonnak lőtt pazar gólja volt 2017 legszebbje. Ez:

A Nemzeti Színházban csütörtök este megtartott Év sportolója 2017 gála díjátadóján a játékos nem tudott megjelenni, ezért helyette Orosz Pál vette át. Az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója úgy fogalmazott, az elismerés mind a klubnak, mind a csak 19 éves játékosnak óriási dicsőség.

Ez a találat egyértelműen megérdemelte az Év gólja címet. Azt gondolom, hogy számára ez remek kezdet, hiszen most jött Európába egy teljesen más kultúrából, környezetből, így pedig különösen fantasztikus dolog. Reméljük, most már hagyomány lesz, hogy mindig fradista labdarúgóé lesz az év legszebb gólja és ezért mindent megteszünk majd a jövőben is