Zajlik az átfogó átvilágítás arról, hogyan érdemes a magyar sportot támogatni

Kálnoki-Kiss Attila: Marad az LA10 program

A sajtóeseményen, amelyet annak apropóján rendeztek, hogy a Los Angeles-i olimpiáig két év van hátra, részt vett Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár is, és elmondta, hogy számos egyeztetésen van már túl a MOB-bal és a sportági szakszövetségekkel, emellett több nagy sportegyesülettel már volt lehetősége személyesen találkozni, és ezek a tárgyalások a következő hetekben folytatódnak.

„Az LA10 program kifejezetten jó projekt, manapság a sport világában ugyanis kifejezett célprogramok nélkül nem igazán lehet versenyben maradni. Mindemellett a versenysport a legjobb reklám arra, hogy minél több embert tudjunk megszólítani és az aktív életmódra buzdítani.

Az LA10 tehát egy jól induló program, amely biztosan futni fog, azt ugyanakkor még vizsgáljuk, hogy milyen szervezeti körülmények között

– fogalmazott az államtitkár.

Kálnoki-Kiss Attila arról is beszámolt, hogy átfogó belső átvilágítás zajlik jelenleg a sportállamtitkárságnál, és ezt követően döntik majd el, hogy „milyen árnyalatnyi módosításokkal” szeretnék a magyar sportot támogatni.

Lehetőség szerint a hazai sport összes szereplőjét szeretnénk megszólítani annak érdekében, hogy egyfelől eredményesebbek legyünk a versenysportban, másfelől növeljük az aktivitást az állampolgárok körében

– mondta.

Az államtitkár hozzátette, hogy a MOB-bal jó munkakapcsolatot ápolnak és úgy tekint a szervezetre, mint amely köztestületként ellátja azokat a közfeladatokat, amelyeket kapott, de ezen túl komoly szakmai tudásbázissal is rendelkezik, amelyre a jövőben építeni szeretnének.

A négy évvel ezelőtti létszámban bízik a MOB-elnök

Gyulay Zsolt, a MOB elnöke úgy fogalmazott: a kvalifikációs időszak több sportágban már zajlik, vagy bizonyos sportágak esetében most vágnak bele, az pedig nagy kihívás elé állítja a sportolókat, hogy az orosz és a fehérorosz versenyzők is visszatérhetnek.

Az indulók létszámát tekintve a négy évvel ezelőtti mennyiséget ezúttal is szeretnénk hozni, de jelenleg nagyon nehéz megmondani, hogy pontosan mennyi magyar sportoló utazik majd Los Angelesbe.

Harminc sportági szövetséggel egyeztettünk már, ezek a megbeszélések pedig azért voltak rendkívül fontosak, mert az akklimatizáció és az edzéslehetőségek szempontjából szélsőséges körülmények között lesz majd Los Angelesben olimpia. A versenyzőink több hetet fognak ott eltölteni, és ahhoz, hogy a lehető legmegfelelőbb körülményeket tudjuk nekik biztosítani, fel kellett mérnünk az igényeket a sportágak sajátosságai tekintetében” – magyarázta Gyulay Zsolt.

Egy szövetség évente legfeljebb ötmilliós támogatást kap

A MOB elnöke bejelentette, hogy miután sok sportágban felvetődtek különböző problémák, az elnökség úgy döntött, hogy a következő két esztendőben évente 60 millió forint plusz támogatást biztosít a szövetségeknek pályázati formában.

Ez szövetségenként és évente legfeljebb ötmillió forintot jelent, a célja pedig az, hogy segítsük a kvalifikációs időszakban ezeket a sportágakat

– közölte.