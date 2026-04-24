„Nehéz időszak ez számomra” – fájdalmas bejelentést tett Carlos Alcaraz

Idén megszakad Carlos Alcaraz nagy sorozata, ugyanis biztosan nem védi meg a címét a francia nyílt teniszbajnokságon, a Roland Garroson.

A világranglista-második spanyol ugyanis bejelentette, csuklósérülése miatt nem indul Rómában és a párizsi tornán sem.

„A mai vizsgálatok eredményei alapján úgy döntöttünk, hogy a legbölcsebb, ha óvatosak maradunk, és nem indulunk el sem Rómában, sem a Roland Garroson, hanem megvárjuk a gyógyulás alakulását, hogy eldönthessük, mikor térhetek vissza a pályára.

Nehéz időszak ez számomra, de biztos vagyok benne, hogy erősebben jövök ki belőle

– írta a közösségi oldalán a spanyol klasszis, aki 2024-ben és 2025-ben is megnyerte a Roland Garrost, aki a torna egyeduralkodója, Rafael Nadal óta az első volt, aki címet tudott védeni a párizsi salakon.

A tavaly döntője Jannik Sinner ellen különösen emlékezetesre sikerült. Alcaraz kétszettes hátrányból visszakapaszkodva nyert végül úgy, hogy a negyedik játszmában meccslabdákat is hárítani tudott. Végül 5 óra 29 perces, maratoni ütközetben, a tenisztörténelem egyik legnagyszerűbb döntőjében tudott duplázni a Garroson.

A hétszeres Grand Slam-győztes Carlos Alcaraz, aki az év első major tornáját is megnyerte, múlt héten, Barcelonában szenvedett csuklósérülést, így bár az első körben még könnyedén nyert, a második fordulós találkozójára már nem állt ki a cseh Tomás Machác ellen.