Ennyi gólt még sohasem kapott a BL-ben a Szeged kézicsapata

Janus Dadi Smárason, a Szeged játékosa (j) a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében játszott OTP Bank-Pick Szeged - SC Magdeburg első mérkőzésen a szegedi Pick Arénában 2026. április 29-én. A Szeged kikapott 28-35-re.
Janus Dadi Smárason hét gólt szerzett
2026. 05. 07. 20:50
A Szeged kettős vereséggel búcsúzott a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, mivel 45-37-re kikapott a címvédő német SC Magdeburg otthonában a párharc csütörtöki visszavágóján.

A továbbjutás már az első meccsen eldőlt, ennek ellenére a Magdeburg ügyelt rá a visszavágón, hogy könnyed, lendületes, látványos játékkal szolgálja ki közönségét. Az első félidő elején egy 4-0-s, később egy 5-1-es sorozattal rukkolt elő a házigazda, és a hajrában is magabiztosan őrizte előnyüket.

A szünet előtt a Szeged piros lap miatt elveszítette a világbajnoki ezüstérmes horvát Mario Sostaricot, a csapatkapitány Bánhidi Bence találatával pedig 23-19 volt az állás a szünetben.

A szegediek megfogyatkozva is küzdöttek, felzárkóztak mínusz kettőre, de a Magdeburgnak egy újabb 4-0-s szériával sikerült ismét ellépnie. Ezúttal már a 44. percben kialakult az az állás (35-28), ami a múlt héten a végeredmény volt a két csapat találkozóján. Egy újabb 5-1-es szakasszal folytatta a meccset a Magdeburg, amely 52 perc alatt mindössze nyolc lövést rontott.

A hazaiak a 44. góljukkal megdöntötték a klubrekordjukat, ugyanis ilyen sokszor még soha nem találtak a hálóba egy BL-meccsen. Az eddigi csúcsot a horvát PPD Zagreb otthonában 43-35-re megnyert novemberi csoportmérkőzés jelentette.

A vége 45-37 lett, ez azt jelenti, hogy a Szeged negatív rekordot döntött, az eddigi csúcsot az Aalborg elleni találkozó jelentette, a dánok 2022 októberében 41-29-re nyertek a csongrádiak otthonában.

Kézilabda, Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó

SC Magdeburg (német) – OTP Bank-Pick Szeged 45-37 (23-19)
továbbjutott: a Magdeburg kettős győzelemmel, 80-65-ös összesítéssel.

