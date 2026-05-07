A veszprémi kézicsapat edzője: A topcsapatok szintjén vagyunk, talán egy lépéssel hátrébb

Xavi Pascual, a veszprémi kézicsapat vezetőedzője.
Andreas Gora / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
Futó Csaba
2026. 05. 07. 07:49
Ahogy a gól és a védés, úgy a kimaradt hetes is a kézilabda része Xavi Pascual szerint, aki a kiesés ellenére is büszke a csapatára.

Érzelmi hullámvasutazáson ment keresztül a Veszprém kézilabdacsapata a Füchse Berlin elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágóján, ugyanis a hazai pályán szerzett egygólos előnyt követően a magyar bajnok a visszavágón már ötgólos hátrányban is volt. A vége azonban így is szoros volt, a németeknek és a Veszprémnek is volt lövése a párharc lezárásához, majd hetesek döntöttek, amely során

Hugo Descat a keresztlécet találta el, Nedim Remili kísérletét Milosavljev hárította, majd Hákun av Teigum lövését Rodrigo Corrales védte, de mivel Mathias Gidsel betalált, a német bajnoki címvédő jutott a június 6-7-én sorra kerülő kölni négyes döntőbe.

„Ez a sport. Megint elképesztőt nyújtottunk egy topcsapat ellen. Tavaly egy góllal estünk ki, most hetesekkel.

Úgy gondolom, az ő szintjükön vagyunk, talán egy kis lépéssel hátrébb.

A hibáink után nyugodtan maradtunk, ez fontos volt. Az utolsó támadásnál kulcsfontosságú volt, hogy Gidsel nem adta oda a labdát. A bírók mást láttak. De ez nem róluk szólt, hanem a sportról. A sport része a védés, a gól, a kihagyott hetes – de ezekért is szeretjük a sportot. Ettől függetlenül annyira, de annyira büszke vagyok a csapatomra. A srácok mindent kiadtak maguktól, most is az elsőtől az utolsóig mindent kiadtak magukból, megérdemlik a tiszteletet” – mondta Pascual.

A veszprémiek kapusa, a hét védést bemutató Mikael Appelgren úgy véli, a párharc során megmutatták, milyen fából faragták őket. Túl nagy előnyt adtak szerinte a visszavágón a Berlinnek, emiatt kicsit elfáradtak a felzárkózásban, a szétlövés meg szerinte már amúgy is egy fifty-fifty szituáció.

Nagyon le vagyok sújtva, de büszke vagyok a csapatra. Nagyon közel jártunk a Final Fourhoz. 120 percen át küzdöttünk a Berlinnel, ott játszik a világ legjobbja, Gidsel, de így kiesni – ez nagyon fáj

– mondta a svéd.

Nicolej Krickai, a Füchse vezetőedzője csapata mentalitását emelte ki, illetve azt, hogy többen is topformában játszottak a berliniek oldaláról. Azt is elismerte, hogy a szerencse az ő oldalukon volt.

Maximális tisztelet és elismerés azért a mentalitásért, amit a Veszprém mutatott a két mérkőzésen. Ez is dicséri kollégám, Xavi Pascual munkáját. Ahogyan visszajöttek ebbe a meccsbe, az elképesztő

– méltatta az ellenfelet Krickau.

A Veszprém 2022 óta nem tud túljutni a negyeddöntőn a Bajnokok Ligájában. A csapat ebben a szezonban a Magyar Kupát már megnyerte, míg a bajnokságban a Szeged ellen vívja majd a bajnoki döntőt.

