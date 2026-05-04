Így állíthatjuk meg a borostyán terjedését, ha nincs időnk és energiánk gyökerestül eltávolítani

A közönséges borostyán ugyan kiválóan takarja a csupasz felületeket, ha nem tartjuk kordában, szerkezeti károkat és növényegészségügyi gondokat is okozhat, írja az Agrofórum.

A szaklap szerint a legbiztosabb módszer továbbra is a mechanikai eltávolítás, de ez rendkívül időigényes és bonyolult művelet, hiszen a borostyán már kisebb gyökérmaradványból is újrahajt.

Van viszont egy kiskapu: nagyobb, nehezen hozzáférhető felületeken hatékony alternatíva lehet a fény kizárása. A visszavágott növényállományt fényzáró fóliával lefedve a fotoszintézis megszűnik, és a növény fokozatosan elpusztul. Ez a megoldás általában több hónapot vesz igénybe, viszont jelentősen csökkenti a visszanövés esélyét, olvasható a cikkben.

Hozzáteszik, ez a módszer különösen ott előnyös, ahol a teljes gyökérzet eltávolítása nem kivitelezhető, például kőfalak tövében vagy rézsűkön.

Amennyiben a borostyán már fára futott fel, a legkíméletesebb megoldás a tőrésznél történő elvágás. Ezt követően a növény felső része fokozatosan elszárad, így elkerülhető a kéreg sérülése.