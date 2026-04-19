A napokban derült ki, hogy pozitív lett a doppingtesztje Makrai Bálintnak, az MBH Bank-CSB-Telecom Fort 19 éves kerékpárosának. A sportoló azt mondta, nem tudja megmagyarázni ezt az eredményt, mert nem követett el semmilyen szabálytalanságot.

Csapatát ugyanakkor azonnali hatállyal kizárták a Tour de Hongrie indulói közül az esetet követően.

Eisenkrammer Károly főszervező azzal indokolt, hogy a TdH a zéró tolerancia elvét vallja a dopping minden formájával szemben, mert a sportág tisztasága és a fair play mindennél fontosabb. Eisenkrammerék aztán sok kritikát kaptak, mire a főszervező a Facebookon is megindokolta, miért döntöttek a csapat kizárása mellett és elárulta azt is, hogy a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) szabályzata is megadja a nekik a jogi hátteret mindehhez.

Nagy ára lett az elvadult kilencvenes éveknek

„A dopping a mai kerékpársportban nincs a napi témák között. Köszönhetően annak, hogy az elmúlt 20-25 évben egy tisztítótűz után a sportág legfelső vezetése és a profi csapatok is átértékelték azt a helyzetet, amibe a 90-es évek elvadult viszonyai vezettek.

A sportág legtöbb fontos szereplője úgy vágta a fát maga alatt, mintha nem lenne holnap. A köztudatban egyenlőségjel került a profi kerékpársport és a dopping közé. Ennek óriási ára lett!

Hiába tisztult meg a sportág, hiába vegzálják nap mint nap az ellenőrök a sportolókat, versenyen és versenyen kívül, hiába demonstrálja nap mint nap minden ellenőrzés, hogy a legjobbak a legnagyobb versenyeken sem használnak tiltott szereket, mégis ott van a stigma a sportág homlokán” – írta bejegyzésében Eisenkrammer, aki azzal folytatta, erről nyíltan nem beszélnek, és láthatóan alig vannak doppingügyek a legszigorúbb ellenőrzések mellett is, de ő úgy érzi, a bélyeg még ott maradt a sportágon, és sok időnek kell eltelnie ahhoz, hogy végképp kilépjenek ebből a skatulyából.

Éppen ezért a Tour de Hongrie szervezése során mi is tudatosan figyelünk arra, hogy azt a szót, hogy „dopping”, még pozitív környezetben sem mondtuk ki eddig. Mert, ha ez a téma bekerül a közbeszédbe, azon a verseny csak veszíteni tud

– írta, majd elmagyarázta, a magyar körversenyen hogyan néz ki a doppingellenőrzés: mióta ProSeries-státuszt kaptak, 15 fős stáb dolgozik a szakaszok végén az ellenőrzéseken, a mintavételeken, tavaly pedig ezektől teljesen függetlenül, a nulladik napon megjelent egy másik doppingellenőr csapat is, és szinte a teljes mezőnytől vért vettek, amivel a versenyzők biológiai útleveléhez képest figyelték a lehetséges eltéréseket.

Eisenkrammer azt írta, természetesen nem naiv és hülye sem, tudja, hogy a feltörekvők között vannak próbálkozások, de a rendszer nem engedni, hogy ez a sportág felső részén akár csapat-, akár versenyszinten elterjedjen.

A magyar kerékpársport jövője szempontjából is rosszkor jött ez az ügy

Ezután rátért a konkrét esetre, mert úgy látja, hogy a választások eredménye után sok minden át fog alakulni a magyar sportban és nagy lehetőség előtt van szerinte a kerékpársport, amely a nagy nyertese lehetne az átrendezkedésnek, van öt olimpiai szakága és széles tömegsportos bázist érhet el. Így szükség lenne most minden pozitív hírre, jó eredményre.

Ami most nagyon nem hiányzik, az egy magyar srác doppingesete az ország legmagasabban jegyzett csapatánál. Ez az ügy nem egy 19 éves srác problémája, még csak nem is egy profi csapaté, és nem csak a Tour de Hongrie renoméja van veszélyben. Hanem a magyar kerékpársport jövője szempontjából is nagyon rosszkor jött, és nagyon dühítő

– írta Eisenkrammer, hozzátéve: a fentiek miatt érezte azt, amikor a hír megjelent, hogy nekik, mint Tour de Hongrie, a lehető legnagyobb távolságot kell tartaniuk ettől az ügytől.

Hétfőn ugyanakkor még lesz egy egyeztetés az illetékes kollégákkal, bevonják a hazai szövetség, az MKSZ sportigazgatóját, Vizer Barnabást is.

Átbeszéljük a helyzetet, hogy mi a teendőnk, ha van egyáltalán. Ez az ügy nagyon nem hiányzott senkinek – de szeretnénk olyan döntést hozni, amely a magyar kerékpársport érdekeit szolgálja.

A sportoló mindenben együttműködik az illetékes hatóságokkal

Makrai Bálint egy versenyen kívüli ellenőrzésen produkált pozitív mintát, a rendellenesség a vizeletvizsgálatot érinti, míg a vérvizsgálatok nem mutattak ki semmilyen eltérést. Az ügy kirobbanása után a pozitív eredmény egyik feltehető okaként szennyezett ételt emlegetett a sportoló és azt mondta, hogy elvégeztetik a termékek és az élelmiszer ellenőrzését is, illetve mindenben együttműködik az illetékes hatóságokkal, és független vizsgálatot indított a helyzet tisztázása érdekében-

Szeretném mentesíteni a csapatot minden felelősség alól, mivel ők is belső kampányt folytatnak az etikus sport érdekében. Egyelőre várjuk a B minta elemzését

– mondta Makrai.