Milák hangos sikere: megszakított egy 2019 óta íródó sorozatot az ob-n

Milák Kristóf szolgáltatta a Sopronban zajló úszó országos bajnokság pénteki versenynapjának leghangosabb sikerét, Németh Nándor pedig a váltóban ért el Európa-bajnoki szintidőt, írja az MTI.

A kétszeres olimpiai bajnok ezúttal 50 méter pillangón győzött, a szám specialistáját, Szabó Szebasztiánt utasította maga mögé, akinek így megszakadt a 2019 óta tartó győzelmi sorozata.

Németh a váltóban úszta meg az Eb-szintet

A Honvéd klasszisa az ob-n másodszor nyert, 100 méter gyorson Németh Nándort győzte le, az FTC olimpiai negyedik kiválósága ugyanakkor most a 4×100 méteres gyorsváltó első embereként vigasztalódott azzal, hogy 47.83 másodperccel teljesítette a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott, az Európa-bajnoki induláshoz szükséges szintet (47.93).

A következő napokon is az előfutamokat 9 órától, a középdöntőket és döntőket 17.30-tól rendezik.