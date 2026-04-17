Milák hangos sikere: megszakított egy 2019 óta íródó sorozatot az ob-n

Milák Kristóf a férfi 200 méteres pillangóúszás középdöntőjében az úszók országos bajnokságán Sopronban 2026. április 15-én.
Derencsényi István / MTI
2026. 04. 17. 20:03
Milák Kristóf szolgáltatta a Sopronban zajló úszó országos bajnokság pénteki versenynapjának leghangosabb sikerét, Németh Nándor pedig a váltóban ért el Európa-bajnoki szintidőt, írja az MTI.

A kétszeres olimpiai bajnok ezúttal 50 méter pillangón győzött, a szám specialistáját, Szabó Szebasztiánt utasította maga mögé, akinek így megszakadt a 2019 óta tartó győzelmi sorozata.

Németh a váltóban úszta meg az Eb-szintet

A Honvéd klasszisa az ob-n másodszor nyert, 100 méter gyorson Németh Nándort győzte le, az FTC olimpiai negyedik kiválósága ugyanakkor most a 4×100 méteres gyorsváltó első embereként vigasztalódott azzal, hogy 47.83 másodperccel teljesítette a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott, az Európa-bajnoki induláshoz szükséges szintet (47.93).

A következő napokon is az előfutamokat 9 órától, a középdöntőket és döntőket 17.30-tól rendezik.

A pénteki győztesek:

férfiak:

200 m vegyes:

1. Zombori Gábor (UTE) 1:59.26 perc

2. Zanyi Ferdinánd (Egri Úszó Klub) 2:03.58

3. Kovács Botond (UTE) 2:03.94

100 m hát:

1. Jászó Ádám (Pécsi Sportiskola) 53.79 másodperc

2. Kovács Benedek (FTC) 54.34

3. Kós Olivér (BVSC-Zugló) 54.49

50 m pillangó:

1. Milák Kristóf (Budapesti Honvéd SE) 23.03 másodperc

2. Szabó Szebasztián (BVSC-Zugló) 23.14

3. Márton Richárd (Budapesti Honvéd SE) 23.67

4×100 m gyorsváltó:

1. BVSC-Zugló 3:18.87 perc

2. FTC 3:19.62

3. UNI Győr Úszó SE 3:24.17

 

nők:

200 m vegyes:

1. Tombor Sára (FTC) 2:17.94 perc

2. Barta Bianka (FTC) 2:19.54

3. Mátékovits Anna (Monori SE) 2:19.82

100 m hát:

1. Kokas Fanni (A Jövő SC) 1:00.86 perc

2. Burián Katalin (Debreceni SI) 1:01.40

3. Komoróczy Lora (BVSC-Zugló) 1:01.93

50 m pillangó:

1. Tankó Beatrix (UTE) 26.73 másodperc

2. Komoróczy 26.96

3. Varga Dominika (Debreceni SI) 27.05

4×100 m gyorsváltó:

1. BVSC-Zugló 3:46.32 perc

2. FTC 3:47.13

3. A Jövő SC 3:49.19

Kapcsolódó
A győztes Milák Kristóf a férfi 100 méteres férfi gyorsúszás döntőjében az úszók országos bajnokságán Sopronban 2026. április 16-án.
Az úszók kapitánya Milák visszalépéséről: Nyilvánvaló, hogy egy kétszeres olimpiai bajnok pofozóbabának nem áll oda
Sós Csaba szerint nagyon racionálisan viselkedett a sportoló, amikor felmérte, hogy nem érdemes túlvállalnia magát.

Ajánlott videó

Nehéz úgy dinasztiát építeni Liverpoolban, ha hiányzik a stabil alapjáték

