Milák hangos sikere: megszakított egy 2019 óta íródó sorozatot az ob-n

Milák Kristóf szolgáltatta a Sopronban zajló úszó országos bajnokság pénteki versenynapjának leghangosabb sikerét, Németh Nándor pedig a váltóban ért el Európa-bajnoki szintidőt, írja az MTI.
A kétszeres olimpiai bajnok ezúttal 50 méter pillangón győzött, a szám specialistáját, Szabó Szebasztiánt utasította maga mögé, akinek így megszakadt a 2019 óta tartó győzelmi sorozata.
Németh a váltóban úszta meg az Eb-szintet
A Honvéd klasszisa az ob-n másodszor nyert, 100 méter gyorson Németh Nándort győzte le, az FTC olimpiai negyedik kiválósága ugyanakkor most a 4×100 méteres gyorsváltó első embereként vigasztalódott azzal, hogy 47.83 másodperccel teljesítette a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott, az Európa-bajnoki induláshoz szükséges szintet (47.93).
A következő napokon is az előfutamokat 9 órától, a középdöntőket és döntőket 17.30-tól rendezik.
A pénteki győztesek:
férfiak:
200 m vegyes:
1. Zombori Gábor (UTE) 1:59.26 perc
2. Zanyi Ferdinánd (Egri Úszó Klub) 2:03.58
3. Kovács Botond (UTE) 2:03.94
100 m hát:
1. Jászó Ádám (Pécsi Sportiskola) 53.79 másodperc
2. Kovács Benedek (FTC) 54.34
3. Kós Olivér (BVSC-Zugló) 54.49
50 m pillangó:
1. Milák Kristóf (Budapesti Honvéd SE) 23.03 másodperc
2. Szabó Szebasztián (BVSC-Zugló) 23.14
3. Márton Richárd (Budapesti Honvéd SE) 23.67
4×100 m gyorsváltó:
1. BVSC-Zugló 3:18.87 perc
2. FTC 3:19.62
3. UNI Győr Úszó SE 3:24.17
nők:
200 m vegyes:
1. Tombor Sára (FTC) 2:17.94 perc
2. Barta Bianka (FTC) 2:19.54
3. Mátékovits Anna (Monori SE) 2:19.82
100 m hát:
1. Kokas Fanni (A Jövő SC) 1:00.86 perc
2. Burián Katalin (Debreceni SI) 1:01.40
3. Komoróczy Lora (BVSC-Zugló) 1:01.93
50 m pillangó:
1. Tankó Beatrix (UTE) 26.73 másodperc
2. Komoróczy 26.96
3. Varga Dominika (Debreceni SI) 27.05
4×100 m gyorsváltó:
1. BVSC-Zugló 3:46.32 perc
2. FTC 3:47.13
3. A Jövő SC 3:49.19