Az úszók kapitánya Milák visszalépéséről: Nyilvánvaló, hogy egy kétszeres olimpiai bajnok pofozóbabának nem áll oda

A soproni úszó országos bajnokság egyik felkapott híre volt, hogy bár a negyedik idővel bejutott a döntőbe fő számában, 200 pillangón, Milák Kristóf végül nem állt rajtkőre a fináléban. Az Inforádiónak nyilatkozó szövetségi kapitány, Sós Csaba szerint a kétszeres olimpiai bajnok mindig tökéletesen érzi, mi az, amit meg tud csinálni, és végre is szokta hajtani, amit eltervezett.

Ha pedig úgy érzi, hogy nem fog menni, akkor, azt hiszem, nyilvánvaló, hogy egy kétszeres olimpiai bajnok pofozóbabának nem áll oda.

Ez egy nagyon racionális viselkedés. Ő tudja, hogy hol tart, egyelőre itt ez még sok lett volna” – mondta a kapitány, aki szerint Milák tehetsége sosem volt megkérdőjelezhető, kíváncsian várja, milyen lesz tőle a folytatás.

Sós Csaba véleményezte azt is, hogy Milák Kristóf a szám világbajnoki bronzérmesét, Németh Nándort megelőzve nyerte meg a 100 gyorsot. A szakember szerint nagy csata volt, de nem lehet azt kijelenteni, hogy ha nagy a küzdelem, akkor abból Milák kerül ki győztesen. Az időeredmények kapcsán megjegyezte, senki nem teljesítette az Európa-bajnoki szintidőt, és Németh a középdöntőben jobbat úszott (48,11), mint amivel riválisa végül nyerni tudott (48,36). Márpedig, ha erre képes lett volna Németh Nándor a döntőben is, akkor közel egy métert vert volna a kétszeres olimpiai bajnokra.

Sós szerint messzemenő következtetéseket nem érdemes levonni a mostani időeredményekből.