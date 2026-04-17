milák kristófsportsós csabaúszás
Sport

Az úszók kapitánya Milák visszalépéséről: Nyilvánvaló, hogy egy kétszeres olimpiai bajnok pofozóbabának nem áll oda

A győztes Milák Kristóf a férfi 100 méteres férfi gyorsúszás döntőjében az úszók országos bajnokságán Sopronban 2026. április 16-án.
Derencsényi István / MTI
A győztes Milák Kristóf a férfi 100 méteres férfi gyorsúszás döntőjében az úszók országos bajnokságán.
admin Futó Csaba
2026. 04. 17. 16:36
Sós Csaba szerint nagyon racionálisan viselkedett a sportoló, amikor felmérte, hogy nem érdemes túlvállalnia magát.

A soproni úszó országos bajnokság egyik felkapott híre volt, hogy bár a negyedik idővel bejutott a döntőbe fő számában, 200 pillangón, Milák Kristóf végül nem állt rajtkőre a fináléban. Az Inforádiónak nyilatkozó szövetségi kapitány, Sós Csaba szerint a kétszeres olimpiai bajnok mindig tökéletesen érzi, mi az, amit meg tud csinálni, és végre is szokta hajtani, amit eltervezett.

Ha pedig úgy érzi, hogy nem fog menni, akkor, azt hiszem, nyilvánvaló, hogy egy kétszeres olimpiai bajnok pofozóbabának nem áll oda.

Ez egy nagyon racionális viselkedés. Ő tudja, hogy hol tart, egyelőre itt ez még sok lett volna” – mondta a kapitány, aki szerint Milák tehetsége sosem volt megkérdőjelezhető, kíváncsian várja, milyen lesz tőle a folytatás.

Sós Csaba véleményezte azt is, hogy Milák Kristóf a szám világbajnoki bronzérmesét, Németh Nándort megelőzve nyerte meg a 100 gyorsot. A szakember szerint nagy csata volt, de nem lehet azt kijelenteni, hogy ha nagy a küzdelem, akkor abból Milák kerül ki győztesen. Az időeredmények kapcsán megjegyezte, senki nem teljesítette az Európa-bajnoki szintidőt, és Németh a középdöntőben jobbat úszott (48,11), mint amivel riválisa végül nyerni tudott (48,36). Márpedig, ha erre képes lett volna Németh Nándor a döntőben is, akkor közel egy métert vert volna a kétszeres olimpiai bajnokra.

Sós szerint messzemenő következtetéseket nem érdemes levonni a mostani időeredményekből.

Milák Kristóf a férfi 100 méteres gyorsúszás középdöntőjében az úszók országos bajnokságán Sopronban 2026. április 15-én.
Milák megvillant, nagy hajrával nyert aranyat az ob-n
Milák Kristóf az első győzelmét aratta, Betlehem Dávid nyerte a nap slágerdöntőjét, Jackl Vivien révén pedig megszületett az első Európa-bajnoki szint a Sopronban zajló úszó országos bajnokság csütörtöki versenynapján.

Ajánlott videó

A dráma garantált, de az MLSZ gyakorlatilag becsapta az ajtót az NB II-es klubok előtt

Friss

Népszerű

Összes
Gönczi Gáborék lekerülnek a TV2 képernyőjéről: Anikóval azt a döntést hoztuk, hogy a mögöttünk hagyott nagyon kemény időszakot ki kell pihennünk
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik