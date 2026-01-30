Djokovic-csoda az Australian Openen: a Sinnert legyőző rekordbajnok lesz Alcaraz ellenfele a döntőben

A tízszeres Australian Open-győztes Novak Djokovic lesz Carlos Alcaraz ellenfele a vasárnapi döntőben. A szerb klasszis maratoni meccsen, öt szettben győzte le az előző két ausztrál nyílt tornát megnyerő Jannik Sinnert. Djokovic karrierje 25. Grand Slam-sikerére hajt.

Az első szett alapján úgy tűnt, a nap második elődöntője sima lesz a címvédő számára, ugyanis hamar elvette ellenfele adogatását és 38 perc alatt megnyerte 6:3-ra a felvonást. Djokovic eleve kalandos úton jutott el a legjobb négybe: legutóbb a harmadik fordulóban nyert szettet, ugyanis a cseh Jakub Mensik nem tudott kiállni ellene, majd a negyeddöntőben Lorenzo Musetti már kétjátszmás előnyben volt, amikor sérülés miatt fel kellett adnia a küzdelmet.

A második játszma aztán fordulatot hozott, az addig viszonylag magabiztosan adogató Sinner ugyanis 2:1-es hátrányban elveszítette a szervagémjét. Bár több bréklabdája is volt a folytatásban, Djokovic ezeket hárítani tudta és kiegyenlített.

A harmadik játékrészben a szerb óriásit küzdött, volt, amikor a térdeire támaszkodva kapkodott levegőért, de kritikus pillanatban, a játszma végén két bréklabdát engedett ellenfelének, és ugyan az olasz az elsőt még szélesre ütötte, azonban másodszor a hálóhoz fellépve átemelésre késztette a szerbet, aki azonban hosszút ütött.

A tízszeres AusOpen-győztes Djokovic üzemanyaga ugyanakkor nem fogyott ki, rögtön egy brékkel indította a negyedik szettet, majd 4:3 után három bréklabdát hárítva őrizte meg az előnyét. 5:4-nél az újabb egyenlítésért adogathatott, a harmadik játszmalabdát tudta kihasználni.

A döntő szettben Djokovic megint elképesztő volt.

Az első adogatása során két, a második szervagémje alatt három bréklabdát hárított. 3:3-nál aztán semmi-30-ról fordított és vette el Sinner adogatását, hogy utána semmi-40-ről, három bréklabdát hárítva húzza be a következő játékot. A szerb aztán 40:15-nél két meccslabdához jutott, de Sinner hárította mindkettőt. Utána Djokovic erős szerváját hosszúra ütötte az olasz, majd a következő labdamenetben egy keresztlabdát szélesre ütött a címvédő, Djokovic 2024 után játszhat ismét Grand Slam-döntőben – győzelme pedig 2023-ban volt major tornán legutóbb. Ez az elődöntő 4 óra 9 percen át tartott.

Novak Djokovic nem mindennapi csúcsot döntött meg: 38 évesen és 241 naposan ő a legidősebb döntős az Australian Open történetében az open-érában, amivel Ken Rosewall 1972-es rekordját döntötte meg bő másfél évvel.

Djokovic és Alcaraz eddig kilenc alkalommal játszott egymás ellen, a szerb 5-4-re vezet. GS-fináléban kétszer találkoztak, mindkétszer Wimbledonban és Alcaraz mindkét tornagyőzelmet behúzta, a szerb azonban a párizsi olimpiai döntőben visszavágott.