Szettet sem veszített korábban a klasszis, de görcsölve, heroikus küzdelemben jutott döntőbe az Australian Openen

Az ausztrál nyílt teniszbajnokság elődöntőjében a két sztárjátékos kitett magáért, drámai fordulatokból nem volt hiány. A torna során szettet sem veszítő Alcaraz ezúttal is úgy tűnt, hogy folytatja káprázatos szériáját, az első játszmát 6:4-re nyerte meg, a másodikat rövidítésben, amelyben már jelezte is a stábjának, hogy nincs jól, mert hányt is. A harmadik szettben aztán a combjához kapott, látszólag begörcsölt és ápolást kért. Az orvosi stáb meg is érkezett, az ápolása közben pedig Zverevjó hangosan ellenkezett a kényszerszünet ellen.

Alexander Zverev was very frustrated about Carlos Alcaraz getting a medical timeout… Zverev: „Bullsh*t…” Patrick McEnroe: „Well, that we can understand in English…” Zverev: „This is f*cking bullsh*t.” McEnroe: „You hear what Zverev thinks about it pretty clearly.” pic.twitter.com/xmBODCKbOq — Awful Announcing (@awfulannouncing) January 30, 2026

Alcaraz látványosan szenvedett a folytatásban és külön kellemetlen lehetett számára, hogy a harmadik és negyedik szett is rövidítéssel dőlt el, vagyis jó hosszúra nyúlt. Az még fájdalmasabb lehetett a spanyol klasszisnak, hogy az egyiket 7-3-ra, a másikat 7-4-re nyerte Zverev.

A német játékos a mindent eldöntő játszmában rögtön brékelőnyre tett szert, ám 5:4 után elveszítette az adogatójátékát, Carlos Alcaraz viszont hozta a sajátját, így Zverevnek már 6:5-ös hátrányból kellett szerválnia, hogy egyáltalán rövidítésre mentse a meccsét. A spanyol játékos viszont állta a sarat, 40:40 után nem veszített labdamenetet, az első meccslabdáját kihasználva megnyerte a döntő játszmát.

A küzdelem több mint öt és fél órán át tartott, Alcaraz pedig a legfiatalabb játékos lett, aki egymás után négy Grand Slam döntőjébe is bejutott

1 – Carlos Alcaraz (22 years 258 days) is the youngest player in the Open Era to reach 4+ consecutive Men’s Singles Finals at Grand Slams, surpassing Jannik Sinner (23 years 318 days). Bolt. #AusOpen | @AustralianOpen @atptour pic.twitter.com/70LqP08mAi — OptaAce (@OptaAce) January 30, 2026

A spanyolra vagy Jannik Sinner, vagy Novak Djokovic vár a fináléban, az se lesz könnyebb ütközet.