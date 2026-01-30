alexander zverevaustralian opencarlos alcarazsport
Szettet sem veszített korábban a klasszis, de görcsölve, heroikus küzdelemben jutott döntőbe az Australian Openen

Aligha lesz még egy olyan drámai teniszmeccs, mint amit Carlos Alcaraz és Alexander Zverev produkált.

Az ausztrál nyílt teniszbajnokság elődöntőjében a két sztárjátékos kitett magáért, drámai fordulatokból nem volt hiány. A torna során szettet sem veszítő Alcaraz ezúttal is úgy tűnt, hogy folytatja káprázatos szériáját, az első játszmát 6:4-re nyerte meg, a másodikat rövidítésben, amelyben már jelezte is a stábjának, hogy nincs jól, mert hányt is. A harmadik szettben aztán a combjához kapott, látszólag begörcsölt és ápolást kért. Az orvosi stáb meg is érkezett, az ápolása közben pedig Zverevjó hangosan ellenkezett a kényszerszünet ellen.

Alcaraz látványosan szenvedett a folytatásban és külön kellemetlen lehetett számára, hogy a harmadik és negyedik szett is rövidítéssel dőlt el, vagyis jó hosszúra nyúlt. Az még fájdalmasabb lehetett a spanyol klasszisnak, hogy az egyiket 7-3-ra, a másikat 7-4-re nyerte Zverev.

A német játékos a mindent eldöntő játszmában rögtön brékelőnyre tett szert, ám 5:4 után elveszítette az adogatójátékát, Carlos Alcaraz viszont hozta a sajátját, így Zverevnek már 6:5-ös hátrányból kellett szerválnia, hogy egyáltalán rövidítésre mentse a meccsét. A spanyol játékos viszont állta a sarat, 40:40 után nem veszített labdamenetet, az első meccslabdáját kihasználva megnyerte a döntő játszmát.

A küzdelem több mint öt és fél órán át tartott, Alcaraz pedig a legfiatalabb játékos lett, aki egymás után négy Grand Slam döntőjébe is bejutott

A spanyolra vagy Jannik Sinner, vagy Novak Djokovic vár a fináléban, az se lesz könnyebb ütközet.

Australian Open, elődöntő

Alcaraz (spanyol, 1.)-Zverev (német, 3.) 6:4, 7:6 (7-5), 6:7 (3-7), 6:7 (4-7), 7:5

