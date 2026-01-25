Novak Djokovic átugrott egy fordulót, és negyeddöntős

Novak Djokovic játék nélkül jutott be az ausztrál nyílt teniszbajnokság legjobb nyolc férfi teniszezője közé, mivel következő ellenfele, a cseh Jakub Mensík vasárnap bejelentette, sérülés miatt visszalép.

Nehéz erről írni. Mindent megtettünk a folytatásért, de vissza kell lépnem az Australian Openről az elmúlt meccsek során súlyosbodó hasizomsérülésem miatt. Bár csalódott vagyok, amit magammal viszek a tornáról, az nem ez, hanem az, hogy először sikerült itt bejutnom a nyolcaddöntőbe

– írta közösségi oldalán a húszéves cseh játékos, aki 16. kiemelt volt az év első Grand Slam-tornáján.

Mensík és az Australian Open tízszeres bajnoka, Novak Djokovic hétfőn találkozott volna egymással, így viszont a szerb teniszező játék nélkül jutott a nyolc közé, ahol az amerikai Taylor Fritz vagy az olasz Lorenzo Musetti lesz a riválisa.

A 38 éves Djokovic azért küzd, hogy 25. Grand Slam-tornagyőzelmével az ausztrál Margaret Courtöt maga mögött hagyva egyedüli csúcstartóvá váljon.