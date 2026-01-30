sportsvédországportugáliakézilabda
Kézitörténelem: még sosem zárt ilyen jó Eb-t a svédeket az utolsó másodpercben verő Portugália

A portugál Francisco Costa a svédek elleni Európa-bajnoki mérkőzésen.
Sina Schuldt/picture alliance via Getty Images
2026. 01. 30.
Portugália lett az ötödik a férfi kézilabda Európa-bajnokságon, mivel 36-35-re legyőzte Svédországot pénteken, a Herningben rendezett helyosztón.

Három perccel a vége előtt még a svédek vezettek két góllal, majd egy 3-0-s sorozattal fordítottak a portugálok. Már csak nyolc másodperc volt hátra, amikor a skandinávok egyenlítettek,

ám Martím Costa az utolsó másodpercben megszerezte a győztes találatot.

Őt választották a meccs legjobbjának, mivel kilenc góljával a mezőny legeredményesebb játékosa lett, testvére, Francisco Costa hétszer talált be. A Szeged svéd irányítója, Jim Gottfridsson öt góllal zárt.

A portugálok történetük legjobb Európa-bajnoki helyezését ünnepelhetik, eddigi rekordjuk a 2020-as hatodik helyezés volt. Portugáliára érdemes odafigyelni, a tavalyi világbajnokságon ugyanis a negyedik helyen zártak és most újabb kiemelkedő eredményt értek el.

Magyarország a tizedik helyen zárt.

Kézilabda-Eb, az 5. helyért

Portugália-Svédország 36-35 (16-16)

A magyar csapat tagjai a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének 4. fordulójában, a II. csoportban játszott Horvátország - Magyarország mérkőzés után a svédországi Malmö Arénában 2026. január 28-án. A magyar válogatott 27-25-re kikapott.
„Abból főzünk, amink van” – Nagy László szerint nem mindenki élkategóriás a magyar kézilabda-válogatottban, de képesek küzdeni
Csalódottan, de egyben büszkén értékelte a magyar férfi kézilabda-válogatott Európa-bajnoki szereplését Nagy László csapatvezető.

