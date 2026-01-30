Kézitörténelem: még sosem zárt ilyen jó Eb-t a svédeket az utolsó másodpercben verő Portugália

Portugália lett az ötödik a férfi kézilabda Európa-bajnokságon, mivel 36-35-re legyőzte Svédországot pénteken, a Herningben rendezett helyosztón.
Három perccel a vége előtt még a svédek vezettek két góllal, majd egy 3-0-s sorozattal fordítottak a portugálok. Már csak nyolc másodperc volt hátra, amikor a skandinávok egyenlítettek,
ám Martím Costa az utolsó másodpercben megszerezte a győztes találatot.
⏱️🔥 BUZZER. BEATER. HISTORY.
🇵🇹 MARTIM COSTA WITH THE LAST SHOT. Portugal win it at the horn and finish 5TH AT THE EHF EURO.
GLORY. PURE GREATNESS. #ehfeuro2026 #puregreatness pic.twitter.com/78r1L3iA6l
— EHF EURO (@EHFEURO) January 30, 2026
Őt választották a meccs legjobbjának, mivel kilenc góljával a mezőny legeredményesebb játékosa lett, testvére, Francisco Costa hétszer talált be. A Szeged svéd irányítója, Jim Gottfridsson öt góllal zárt.
A portugálok történetük legjobb Európa-bajnoki helyezését ünnepelhetik, eddigi rekordjuk a 2020-as hatodik helyezés volt. Portugáliára érdemes odafigyelni, a tavalyi világbajnokságon ugyanis a negyedik helyen zártak és most újabb kiemelkedő eredményt értek el.
Magyarország a tizedik helyen zárt.
Kézilabda-Eb, az 5. helyért
Portugália-Svédország 36-35 (16-16)