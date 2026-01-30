Kézitörténelem: még sosem zárt ilyen jó Eb-t a svédeket az utolsó másodpercben verő Portugália

Portugália lett az ötödik a férfi kézilabda Európa-bajnokságon, mivel 36-35-re legyőzte Svédországot pénteken, a Herningben rendezett helyosztón.

Három perccel a vége előtt még a svédek vezettek két góllal, majd egy 3-0-s sorozattal fordítottak a portugálok. Már csak nyolc másodperc volt hátra, amikor a skandinávok egyenlítettek,

ám Martím Costa az utolsó másodpercben megszerezte a győztes találatot.

⏱️🔥 BUZZER. BEATER. HISTORY. 🇵🇹 MARTIM COSTA WITH THE LAST SHOT. Portugal win it at the horn and finish 5TH AT THE EHF EURO. GLORY. PURE GREATNESS. #ehfeuro2026 #puregreatness pic.twitter.com/78r1L3iA6l — EHF EURO (@EHFEURO) January 30, 2026

Őt választották a meccs legjobbjának, mivel kilenc góljával a mezőny legeredményesebb játékosa lett, testvére, Francisco Costa hétszer talált be. A Szeged svéd irányítója, Jim Gottfridsson öt góllal zárt.

A portugálok történetük legjobb Európa-bajnoki helyezését ünnepelhetik, eddigi rekordjuk a 2020-as hatodik helyezés volt. Portugáliára érdemes odafigyelni, a tavalyi világbajnokságon ugyanis a negyedik helyen zártak és most újabb kiemelkedő eredményt értek el.

Magyarország a tizedik helyen zárt.