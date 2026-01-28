Álomelődöntő: a címvédő Sinner lesz a rekordgyőztes Djokovic ellenfele

A címvédő Jannik Sinner háromszettes győzelemmel jutott be az elődöntőbe az ausztrál nyílt teniszbajnokság szerdai játéknapján.

A sorozatban harmadik melbourne-i trófeájára hajtó olasz sztár az utolsó negyeddöntőben az amerikai Ben Sheltonnal csapott össze, akivel már kilencszer találkozott, és a balkezes amerikai csak az első mérkőzésüket tudta megnyerni 2023-ban, Sanghajban. A tizedik csatában a volt világelső 2:1-nél vette el a floridai teniszező félelmetes adogatását, majd végigvitte előnyét a szetten, aztán a másodikban megismételte ugyanezt, csak 1:1-nél brékelt. A meccs harmadik brékje a harmadik játszmában 4:4-nél következett be, ami megpecsételte a derekasan küzdő Shelton sorsát, a mérkőzés 2 óra 25 percig tartott.

Az összefoglaló:

A 24 éves Sinner a pénteki elődöntőben a tízszeres AO-bajnok, 25. Grand Slam-trófeájára hajtó Novak Djokoviccsal találkozik.

Az Australian Openen 2013 óta először fordul elő, hogy a férfiaknál az első négy kiemelt került a legjobb négybe. A másik ágon a világelső spanyol Carlos Alcaraz a német Alexander Zverevvel csap össze.