férfi kézi eb 2026kézilabdakézilabda ebkézilabda eb 2026
Sport

Alighanem az Eb legnagyobb védését mutatta be a horvátok kapusa

Matej Mandic ünnepelteti magát a védése után.
Johan Nilsson / TT / TT NEWS AGENCY / AFP
Matej Mandic ünnepelteti magát a védése után.
24.hu
2026. 01. 28. 11:51
Matej Mandic ünnepelteti magát a védése után.
Johan Nilsson / TT / TT NEWS AGENCY / AFP
Matej Mandic ünnepelteti magát a védése után.
Szenzációs bravúrt mutatott be Matej Mandic, a horvát válogatott kapusa.

Horvátország kedd este Szlovéniával játszott a férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének harmadik fordulójában, a 13. percben pedig üres kapuval támadott. A gól után Kristjan Horzen gyorsan elvégezte a középkezdést, hátha sikerül üres kapura könnyű gólt szereznie, de a visszasprintelő Matej Mandic hatalmasat mentett. Bevetődve sikerült ujjheggyel léc fölé pöckölnie a labdát.

A világbajnoki ezüstérmes Horvátország 29-25-re nyert végül Szlovénia ellen, az utolsó fordulóban pedig a magyarokkal játszik majd. Mivel a horvátok hat pontot szereztek már, egy döntetlen is elég nekik a záró fordulóban ahhoz, hogy elődöntőbe jussanak. Vereség esetén a svédek és az izlandiak is megelőzhetik őket.

Kapcsolódó
Chema Rodíguez
„A mérkőzés előtt megbeszéltük, hogy mi a magyar nemzetet képviseljük, nekünk céltól függetlenül is ugyanúgy kell küzdenünk”
Chema Rodríguez elégedett volt csapata játékával.

Ajánlott videó

Hová tűnt a futball? - ezért ijesztően rosszak idén a Premier League-meccsek

Friss

Népszerű

Összes
Voith Ági Jászai Mari-díjas színésznõ, rendezõ, érdemes mûvész.
Meghalt Voith Ági
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik