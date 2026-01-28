Alighanem az Eb legnagyobb védését mutatta be a horvátok kapusa

Horvátország kedd este Szlovéniával játszott a férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének harmadik fordulójában, a 13. percben pedig üres kapuval támadott. A gól után Kristjan Horzen gyorsan elvégezte a középkezdést, hátha sikerül üres kapura könnyű gólt szereznie, de a visszasprintelő Matej Mandic hatalmasat mentett. Bevetődve sikerült ujjheggyel léc fölé pöckölnie a labdát.

A világbajnoki ezüstérmes Horvátország 29-25-re nyert végül Szlovénia ellen, az utolsó fordulóban pedig a magyarokkal játszik majd. Mivel a horvátok hat pontot szereztek már, egy döntetlen is elég nekik a záró fordulóban ahhoz, hogy elődöntőbe jussanak. Vereség esetén a svédek és az izlandiak is megelőzhetik őket.