„Ez katasztrófa! Aki ezt szervezte, biztosan soha nem sportolt életében”

Korábban az izlandi Gisli Kristjánsson, Chema Rodríguez és mondta Denis Spoljaric, a horvát csapat másodedzője is nehezményezte, hogy keddi meccset követően szerdán is játszani kell a középdöntőben. Cindric aktív szereplője volt a szlovénokat 29-25-re legyőző horvát csapatnak, amely versenyben van az elődöntős helyekért. Az irányító megragadta az alkalmat, hogy kifejtse felháborodását a lebonyolítást illetően.

Szerintem aki ezt szervezte, az biztosan soha nem sportolt. Olyan sok áldozatot hozunk, végigcsináljuk az egész felkészülési időszakot, majd a hatodik vagy hetedik meccs után egy olyan mérkőzést játszunk, amely eldönti a továbbjutásunkat. És aztán kevesebb mint 24 óra múlva jön a következő. Ez nagyon nehéz és intenzív

– idézte Cindricet a Handball Planet.

„Ez katasztrófa. Két nap alatt nem lehet rendesen felépülni, egy nap alatt pedig még kevésbé. Nem kifogásokat keresek, nekünk is ugyanaz a helyzet, mint mindenki másnak, de a játékosoknak is kéne, hogy legyen beleszólása ebben a kérdésben. Mindenképpen szeretném, ha ez a jövőben megváltozna, mert amit csinálnak, az őrültség. Ez katasztrófa, és biztosan senkinek sem egészséges. El kellett mondanom, hogy kiadjam magamból, mert annyira dühös vagyok emiatt. Nem tudom elhinni, hogy egy ilyen nagy tornán ezt csinálják” – zárta gondolatait Cindric.

A világbajnoki ezüstérmes Horvátország hat pontot szerzett már, egy döntetlen is elég a záró fordulóban ahhoz, hogy elődöntőbe jusson. Amennyiben viszont kikapna a magyaroktól, a svédek és az izlandiak is előzhetnek egy győzelemmel.