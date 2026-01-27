férfi kézilabda európa-bajnokságférfi kézilabda európa-bajnokság 2026férfi kézilabda-ebférfi kézilabda-eb 2026
„Ez nem normális és igazságtalan” – a horvátok és a magyarok is kiakadtak a kézi-Eb menetrendje miatt

Croatia's Marko Mamic, Zvonimir Srna and Tin Lucin celebrate the victory over Switzerland after the 2026 EHF European Men's Handball Championship (the EHF Euro 2026) intermediate round match between Switzerland and Croatia at the Malmö Arena, in Malmö, Sweden, on January 25, 2026. Photo: Johan Nilsson / TT / Code 50090
JOHAN NILSSON / TT NYHETSBYRÅN / TT News Agency via AFP
24.hu
2026. 01. 27. 12:18
Ahogy közeledik a kézilabda Európa-bajnokság végjátéka, egyre több csapat figyelmeztet arra, hogy nem minden válogatott számára ugyanolyanok a körülmények! A középdöntő programja árulkodó: amíg az I. csoport kétnaponta játssza a mérkőzéseit, addig a II. csoport – amelyben Magyarország is érintett – kedden és szerdán is pályára lép.

„Ez nem normális. Talán a játékosoknak nyomást kellene gyakorolniuk az EHF-re. Ha összehasonlítjuk a rögbivel vagy hasonló sportokkal, ott hat-, hét- vagy nyolcnaponta vannak mérkőzések. A kézilabda is egy kontaktsport. A mérkőzéseken előfordulhatnak sérülések, de másnap már újra játszani kell. Ez nagyon nehéz” – mondta Denis Spoljaric, a horvát csapat másodedzője a TV 2 Sportnak.

Szenvedni fognak a csapatok

Az izlandi Gisli Kristjansson szintén igazságtalannak tartja a programot.

„Elég furcsa, ha összehasonlítjuk a két csoportot. Furcsa, hogy nekünk egymás után két napon is játszanunk kell, míg a másik csoport egy szabadnapot kap.”

Arra a kérdésre, hogy egy döntő lehet-e az elődöntőbe jutás szempontjából, a Magdeburg irányítója azt mondta, ebben 1000 százalékig biztos.

Ennek a csoportnak a csapatai szenvedni fognak. Két egymást követő nap után utazni kell Herningbe, ami szerintem négy-öt órát is igénybe vesz. De ez van. Nem akarok túl sokat panaszkodni, mert ezen nem tudunk változtatni.

Chema nem hiszi, hogy ez jó

A magyarok szövetségi kapitánya, Chema Rodríguez is úgy gondolja, hogy a program a Herningben szereplő csapatoknak kedvez.

„Véleményem szerint ez nem igazságos. Nem hiszem, hogy ez jó a kézilabdázóknak. Sérülések adódhatnak, és az utolsó csoportmérkőzést kevesebb, mint 24 óra pihenővel játsszuk” – nyilatkozta a dán portálnak.

Hozzátette, biztos benne, hogy ez hatással lesz azokra a csapatokra, amelyeknek kevesebb pihenőidejük van.

A svédek nyugodtak

A svédek sokkal nyugodtabban kezelik a helyzetet, Tobias Karlsson, a svédek csapatmenedzsere szerint úgysem lehet tenni ellene semmit.

„Ezek azok a feltételek, amelyek mellett a kezdetektől fogva játszunk. De teljesen meg tudom érteni, ha valaki igazságtalannak tartja.”

Mit mond az EHF?

Az EHF nem lát ebben semmi ellentmondásosat, rámutatnak, hogy a mérkőzések menetrendjét jóval a bajnokság kezdete előtt egyeztették, és a nemzeti szövetségek is részt vettek a folyamatban.

A kulcs mindig az egyensúly megtalálása a rendelkezésre álló mérkőzésnapok meghatározott keretein belül. Minden érdekelt fél részt vesz ebben a döntéshozatali folyamatban, a programot pedig minden csapat megismeri a sorsoláskor, amelyre több mint hat hónappal a torna előtt került sor

– írta a szövetség.

