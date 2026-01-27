„Ez nem normális és igazságtalan” – a horvátok és a magyarok is kiakadtak a kézi-Eb menetrendje miatt

„Ez nem normális. Talán a játékosoknak nyomást kellene gyakorolniuk az EHF-re. Ha összehasonlítjuk a rögbivel vagy hasonló sportokkal, ott hat-, hét- vagy nyolcnaponta vannak mérkőzések. A kézilabda is egy kontaktsport. A mérkőzéseken előfordulhatnak sérülések, de másnap már újra játszani kell. Ez nagyon nehéz” – mondta Denis Spoljaric, a horvát csapat másodedzője a TV 2 Sportnak.

Szenvedni fognak a csapatok

Az izlandi Gisli Kristjansson szintén igazságtalannak tartja a programot.

„Elég furcsa, ha összehasonlítjuk a két csoportot. Furcsa, hogy nekünk egymás után két napon is játszanunk kell, míg a másik csoport egy szabadnapot kap.”

Arra a kérdésre, hogy egy döntő lehet-e az elődöntőbe jutás szempontjából, a Magdeburg irányítója azt mondta, ebben 1000 százalékig biztos.

Ennek a csoportnak a csapatai szenvedni fognak. Két egymást követő nap után utazni kell Herningbe, ami szerintem négy-öt órát is igénybe vesz. De ez van. Nem akarok túl sokat panaszkodni, mert ezen nem tudunk változtatni.

Chema nem hiszi, hogy ez jó

A magyarok szövetségi kapitánya, Chema Rodríguez is úgy gondolja, hogy a program a Herningben szereplő csapatoknak kedvez.

„Véleményem szerint ez nem igazságos. Nem hiszem, hogy ez jó a kézilabdázóknak. Sérülések adódhatnak, és az utolsó csoportmérkőzést kevesebb, mint 24 óra pihenővel játsszuk” – nyilatkozta a dán portálnak.

Hozzátette, biztos benne, hogy ez hatással lesz azokra a csapatokra, amelyeknek kevesebb pihenőidejük van.

A svédek nyugodtak

A svédek sokkal nyugodtabban kezelik a helyzetet, Tobias Karlsson, a svédek csapatmenedzsere szerint úgysem lehet tenni ellene semmit.

„Ezek azok a feltételek, amelyek mellett a kezdetektől fogva játszunk. De teljesen meg tudom érteni, ha valaki igazságtalannak tartja.”

Mit mond az EHF?

Az EHF nem lát ebben semmi ellentmondásosat, rámutatnak, hogy a mérkőzések menetrendjét jóval a bajnokság kezdete előtt egyeztették, és a nemzeti szövetségek is részt vettek a folyamatban.

A kulcs mindig az egyensúly megtalálása a rendelkezésre álló mérkőzésnapok meghatározott keretein belül. Minden érdekelt fél részt vesz ebben a döntéshozatali folyamatban, a programot pedig minden csapat megismeri a sorsoláskor, amelyre több mint hat hónappal a torna előtt került sor

– írta a szövetség.