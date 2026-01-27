A magyar pólóválogatott ripityára verte a románokat az Eb-n

A magyar női vízilabda-válogatott kedden 28-3-ra verte Romániát a funchali Európa-bajnokság csoportkörében.
A spanyolok elleni rangadó megnyerését követően jóval könnyebb találkozó előtt állt Cseh Sándor csapata. A papírformának megfelelően alakult a mérkőzés, a mieink ripityára verték a románokat, félidőben már 14-1-re vezettünk, a harmadik harmadban ellenfelünk már megúszta „csak” hat góllal. Az utolsó játékrészben sem hagyta magát a magyar csapat, rendszeresen leszerelte az ellenfél játékosait, lövésig is alig jutottak a románok.
Az utolsó mérkőzését csütörtökön játssza majd a női pólócsapat Portugália ellen, de már biztosan továbbjutott a csoportjából. A középdöntős szakaszban Cseh Sándor együttese a D csoportból kap ellenfeleket, melyben a címvédő hollandok, valamint az izraeliek, a svájciak és a britek szerepelnek. A legjobb négy közé kerülésért a spanyol és a holland gárda közül az egyiket meg kell előzni.
Női Európa-bajnokság, B csoport, 2. forduló:
Magyarország – Románia 28-3 (7-0, 7-1, 6-0, 8-2)
gólszerzők: Faragó 6, Hajdú 5, Vályi 3, Tiba 3, Varró 3, Aubéli 2, Leimeter 2, Rybanska 2, Dömsödi 1, Szilágyi 1, illetve Serbanescu 2, Laboncz 1
Magyarország: Golopencza Szonja – Vályi Vanda, Faragó Kamilla, Aubéli Tekla, Sümegi Nóra, Hajdú Kata, Leimeter Dóra – cserék: Szilágyi Dorottya, Dömsödi Dalma, Varró Eszter, Rybanska Natasa, Garda Krisztina, Tiba Panna