A magyar pólóválogatott ripityára verte a románokat az Eb-n

A magyar női vízilabda-válogatott kedden 28-3-ra verte Romániát a funchali Európa-bajnokság csoportkörében.

A spanyolok elleni rangadó megnyerését követően jóval könnyebb találkozó előtt állt Cseh Sándor csapata. A papírformának megfelelően alakult a mérkőzés, a mieink ripityára verték a románokat, félidőben már 14-1-re vezettünk, a harmadik harmadban ellenfelünk már megúszta „csak” hat góllal. Az utolsó játékrészben sem hagyta magát a magyar csapat, rendszeresen leszerelte az ellenfél játékosait, lövésig is alig jutottak a románok.

Az utolsó mérkőzését csütörtökön játssza majd a női pólócsapat Portugália ellen, de már biztosan továbbjutott a csoportjából. A középdöntős szakaszban Cseh Sándor együttese a D csoportból kap ellenfeleket, melyben a címvédő hollandok, valamint az izraeliek, a svájciak és a britek szerepelnek. A legjobb négy közé kerülésért a spanyol és a holland gárda közül az egyiket meg kell előzni.