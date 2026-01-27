sportvízilabdanői vízilabda ebnői vízilabda eb 2026
Sport

A magyar pólóválogatott ripityára verte a románokat az Eb-n

Hajdú Kata (b) és a román Andreea Bobeanu a női vízilabda Európa-bajnokságon.
Szigetváry Zsolt / MTI
Hajdú Kata (b) és a román Andreea Bobeanu a női vízilabda Európa-bajnokságon.
24.hu
2026. 01. 27. 15:48
Hajdú Kata (b) és a román Andreea Bobeanu a női vízilabda Európa-bajnokságon.
Szigetváry Zsolt / MTI
Hajdú Kata (b) és a román Andreea Bobeanu a női vízilabda Európa-bajnokságon.
Könnyed ujjgyakorlat volt a csoportkörös mérkőzés.

A magyar női vízilabda-válogatott kedden 28-3-ra verte Romániát a funchali Európa-bajnokság csoportkörében.

A spanyolok elleni rangadó megnyerését követően jóval könnyebb találkozó előtt állt Cseh Sándor csapata. A papírformának megfelelően alakult a mérkőzés, a mieink ripityára verték a románokat, félidőben már 14-1-re vezettünk, a harmadik harmadban ellenfelünk már megúszta „csak” hat góllal. Az utolsó játékrészben sem hagyta magát a magyar csapat, rendszeresen leszerelte az ellenfél játékosait, lövésig is alig jutottak a románok.

Az utolsó mérkőzését csütörtökön játssza majd a női pólócsapat Portugália ellen, de már biztosan továbbjutott a csoportjából. A középdöntős szakaszban Cseh Sándor együttese a D csoportból kap ellenfeleket, melyben a címvédő hollandok, valamint az izraeliek, a svájciak és a britek szerepelnek. A legjobb négy közé kerülésért a spanyol és a holland gárda közül az egyiket meg kell előzni.

Női Európa-bajnokság, B csoport, 2. forduló:

Magyarország – Románia 28-3 (7-0, 7-1, 6-0, 8-2)

gólszerzők: Faragó 6, Hajdú 5, Vályi 3, Tiba 3, Varró 3, Aubéli 2, Leimeter 2, Rybanska 2, Dömsödi 1, Szilágyi 1, illetve Serbanescu 2, Laboncz 1

Magyarország: Golopencza Szonja – Vályi Vanda, Faragó Kamilla, Aubéli Tekla, Sümegi Nóra, Hajdú Kata, Leimeter Dóra – cserék: Szilágyi Dorottya, Dömsödi Dalma, Varró Eszter, Rybanska Natasa, Garda Krisztina, Tiba Panna

Ajánlott videó

Hová tűnt a futball? - ezért ijesztően rosszak idén a Premier League-meccsek

Friss

Népszerű

Összes
Orbán Balázs és a cancel culture – a legsutább amerikai importtermék
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik