Meghalt az olimpia bajnok súlyemelő, aki sohasem tagadta, hogy doppingolt

A Cseh Súlyemelő Szövetség a közösségi médiában jelentette be az olimpiai és világbajnok korábbi világcsúcstartó halálhírét.

A csehszlovák súlyemelés egyik abszolút legendája volt, aki örökre a történelem részévé vált

– írta a szövetség.

Meglepetésre nyert Moszkvában

Zaremba először az 1979-es szaloniki világbajnokságon hívta fel magára a figyelmet, ahol ezüstérmet nyert a 100 kilogrammos kategóriában, és negyedik helyezést ért el az összetettben.

A következő évi moszkvai játékokon azonban senki sem számított a győzelmére – még úgy sem, hogy a nyugati országok bojkottáltak az olimpiát.

1981-ben négyszer döntötte meg a világcsúcsot, de a lille-i világbajnokságon kificamodott a jobb könyöke, és műtétre volt szüksége. 1987-ben egészségügyi problémák miatt visszavonult a sporttól.

„Mindent beleadtam, addig edzettem, amíg ki nem merültem. Ez a sok és kemény munka súlyos következményekkel járt” – mondta.

Nagyra értékelte az aranyérmét

Bár később beismerte, hogy anabolikus szteroidokat használt, tagadta, hogy a doppingolás miatt betegedett meg.

Azt mondta, edzők és orvosok tanácsára 20 nappal az olimpia előtt abbahagyta a doppingszerek szedését, így a győzelem után a vizsgálatok nem mutattak ki tiltott dolgokat nála.

A moszkvai aranyérmet nagyra értékelte, úgy fogalmazott, kizárólag doppingoló súlyemelők indultak, tehát ebben egyenlők voltak.

Pályafutása befejezése után bányalakatos, majd üveges lett, később egy biztonsági ügynökségnél dolgozott.

Egy súlyos autóbalesetet követően az 1990-es évek közepén munkanélkülivé vált, miután rokkantnyugdíjából nem tudott megélni, el kellett adnia olimpiai aranyérmét.