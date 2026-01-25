gyászhalálota zarembasport
Sport

Meghalt az olimpia bajnok súlyemelő, aki sohasem tagadta, hogy doppingolt

24.hu
2026. 01. 25. 03:33
68 éves korában meghalt Ota Zaremba, a csehek olimpiai bajnok súlyemelője, aki az 1980-as moszkvai játékokon szerzett nagy meglepetésre aranyérmet. Az akkori Csehszlovákia egyik legnépszerűbb sportolója később bevallotta, hogy doppingolt.

A Cseh Súlyemelő Szövetség a közösségi médiában jelentette be az olimpiai és világbajnok korábbi világcsúcstartó halálhírét.

A csehszlovák súlyemelés egyik abszolút legendája volt, aki örökre a történelem részévé vált

– írta a szövetség.

Meglepetésre nyert Moszkvában

Zaremba először az 1979-es szaloniki világbajnokságon hívta fel magára a figyelmet, ahol ezüstérmet nyert a 100 kilogrammos kategóriában, és negyedik helyezést ért el az összetettben.

A következő évi moszkvai játékokon azonban senki sem számított a győzelmére – még úgy sem, hogy a nyugati országok bojkottáltak az olimpiát.

1981-ben négyszer döntötte meg a világcsúcsot, de a lille-i világbajnokságon kificamodott a jobb könyöke, és műtétre volt szüksége. 1987-ben egészségügyi problémák miatt visszavonult a sporttól.

„Mindent beleadtam, addig edzettem, amíg ki nem merültem. Ez a sok és kemény munka súlyos következményekkel járt” – mondta.

Nagyra értékelte az aranyérmét

Bár később beismerte, hogy anabolikus szteroidokat használt, tagadta, hogy a doppingolás miatt betegedett meg.

Azt mondta, edzők és orvosok tanácsára 20 nappal az olimpia előtt abbahagyta a doppingszerek szedését, így a győzelem után a vizsgálatok nem mutattak ki tiltott dolgokat nála.

A moszkvai aranyérmet nagyra értékelte, úgy fogalmazott, kizárólag doppingoló súlyemelők indultak, tehát ebben egyenlők voltak.

Pályafutása befejezése után bányalakatos, majd üveges lett, később egy biztonsági ügynökségnél dolgozott.

Egy súlyos autóbalesetet követően az 1990-es évek közepén munkanélkülivé vált, miután rokkantnyugdíjából nem tudott megélni, el kellett adnia olimpiai aranyérmét.

Kapcsolódó
„Kicsit lopni és kicsit gyilkolni nem lehet” – emberkísérletként vágnak bele az első „doppingolimpiába”
Jövő májusban kezdődhet az őrület, az első sportverseny, ahol úszásban, atlétikában és súlyemelésben kifejezetten az a cél, hogy világcsúcsokat érjenek el doppingolással.

Ajánlott videó

„Remélhetőleg Varga kiesése nagy csapás lesz a Ferencvárosnak” – így várják a Fradi elleni EL-meccset a görögök

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter
Jelentős Tisza‑vezetést mutatnak a januári Závecz‑számok
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik