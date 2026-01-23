vízilabdasportmagyar férfi vízilabda-válogatottférfi vízilabda eb
Manhercz vezetésével remekelt, Eb-döntős a magyar válogatott

Belgrád, 2026. január 23. Manhercz Krisztián (b) és Ariszteidisz Halivolopulosz, a görög csapat tagja a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság elődöntőjében játszott Magyarország - Görögország mérkőzésen a Belgrade Arenában 2026. január 23-án.
Czeglédi Zsolt / MTI
Manhercz Krisztián remekül játszott
admin Pincési László
2026. 01. 23. 18:18
Az első két negyed kiegyensúlyozott játéka után ritmust váltott a magyar férfi vízilabda-válogatott, és végül nagyszerű teljesítménnyel 15-12-re legyőzte az addig veretlen görög csapatot, és bejutott a belgrádi Európa-bajnokság vasárnapi döntőjébe.

