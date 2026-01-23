Az első két negyed kiegyensúlyozott játéka után ritmust váltott a magyar férfi vízilabda-válogatott, és végül nagyszerű teljesítménnyel 15-12-re legyőzte az addig veretlen görög csapatot, és bejutott a belgrádi Európa-bajnokság vasárnapi döntőjébe.
A következő élő közvetítés része Parádés második félidővel Eb-döntős a magyar férfi vízilabda-válogatott
Manhercz vezetésével remekelt, Eb-döntős a magyar válogatott
Czeglédi Zsolt / MTI
Manhercz Krisztián remekül játszott
Czeglédi Zsolt / MTI
Manhercz Krisztián remekül játszott
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!