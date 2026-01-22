Kézilabda: az NB II-ben lett vezetőedző a Fradi egykori vb-ezüstérmes klasszisa

„Nagyon örülök, hogy csatlakozhattam az első csapathoz is, igyekszem az U16-ostól az NB II-es együttesig mindenben segíteni a lányokat, amiben csak tudom. Hiszem azt, hogy a SZISE egy nagyon jó műhely a fejlődni vágyó fiatalok számára.

Számomra pedig egy óriási kihívás ez az új szerepkör, továbbá nagyszerű érzés, hogy újra visszacsöppentem a kézilabdába, csak már edzőként

– mondta Nerea Pena.

A 36 éves, korábbi világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes klasszis már korábban csatlakozott a klubhoz, ahol főleg egyéni képzéseket tartott az utánpótlásban, ám mostantól vezetőedzőként is számíthat rá a klub.

„Úgy látom, hogy felnéznek rá a lányok, ami nem csoda, hiszen egy korábbi világklasszisról van szó, akitől biztosan sokat tudnak majd tanulni” – mondta a klubvezetés részéről Héray László.

Nerea Pena pénteken, az Alba Fehérvár elleni NB II-es bajnokin mutatkozik be a SZISE kispadján.