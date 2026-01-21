Igazi szörnyeteg állt a kapuban, Olaszország követte a magyar pólósok példáját

Az összecsapás tétje ugyanaz volt, mint a keddi magyar-spanyol mérkőzésé, azaz a győztes a legjobb négy közé jut, a vesztes pedig az ötödik helyért játszik.

Az olaszok elsősorban hősies védekezésüknek köszönhették sikerüket, 25 kiállítást ítéltek meg velük szemben, a horvátok viszont ebből csak kilencet tudtak gólra váltani.

A Eurosport olasz kiadása azt írta, Marco Del Lungo igazi szörnyetegként dolgozott a kapuban, a válogatott csapatkapitánya 25 horvát lövésből 15-öt védett, olykor egész látványosan.

Never count out Italia! The Italians qualify for the semifinals in Belgrade 👏 #EWPC2026 pic.twitter.com/6fjj0EExm4 — European Aquatics Water Polo (@Euro_Waterpolo) January 21, 2026

Elöl Filippo Ferrero remekelt, az AN Brescia játékosa négy gólt (közte két ötméterest) szerzett.

Fantasztikus meccset játszottunk. Biztos voltam benne, hogy bejuthatunk az elődöntőbe. Majd egy pohár vörösborral lazítok, aztán jöhet Szerbia

– lelkendezett Alessandro Campagna szövetségi kapitány, utalva arra, hogy az olaszok a pénteki elődöntőben a házigazda olimpiai bajnok szerbekkel csapnak össze.

A másik ágon a magyar válogatott a görögökkel találkozik.