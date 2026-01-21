vízilabdaolasz férfi vízilabda-válogatottmarco del lungoférfi vízilabda eb 2026
Igazi szörnyeteg állt a kapuban, Olaszország követte a magyar pólósok példáját

2026. 01. 21. 20:18
Italy's national water polo team goalkeeper and captain Marco Del Lungo is in action during the international water polo match between Italy and France from the first edition of the SportMalta ASA Christmas International Water Polo Tournament 2023 at the Cottonera Sports Complex in Cospicua, Malta, on December 30, 2023. (Photo by Domenic Aquilina/NurPhoto)
Domenic Aquilina / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Marco Del Lungo remekelt az olasz kapuban
Az olasz válogatott nagy csatában, 13-10-re legyőzte az olimpiai ezüstérmes horvát csapatot a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének szerdai zárófordulójában, ezzel utolsóként csatlakozott az elődöntő mezőnyéhez.

Az összecsapás tétje ugyanaz volt, mint a keddi magyar-spanyol mérkőzésé, azaz a győztes a legjobb négy közé jut, a vesztes pedig az ötödik helyért játszik.

Az olaszok elsősorban hősies védekezésüknek köszönhették sikerüket, 25 kiállítást ítéltek meg velük szemben, a horvátok viszont ebből csak kilencet tudtak gólra váltani.

A Eurosport olasz kiadása azt írta, Marco Del Lungo igazi szörnyetegként dolgozott a kapuban, a válogatott csapatkapitánya 25 horvát lövésből 15-öt védett, olykor egész látványosan.

Elöl Filippo Ferrero remekelt, az AN Brescia játékosa négy gólt (közte két ötméterest) szerzett.

Fantasztikus meccset játszottunk. Biztos voltam benne, hogy bejuthatunk az elődöntőbe. Majd egy pohár vörösborral lazítok, aztán jöhet Szerbia

– lelkendezett Alessandro Campagna szövetségi kapitány, utalva arra, hogy az olaszok a pénteki elődöntőben a házigazda olimpiai bajnok szerbekkel csapnak össze.

A másik ágon a magyar válogatott a görögökkel találkozik.

Vízilabda, férfi Európa-bajnokság, középdöntő, 3. forduló, F csoport

Olaszország – Horvátország 13-10 (3-3, 2-0, 2-4, 6-3)
Georgia – Törökország 14-11 (1-3, 5-3, 2-3, 6-2)

