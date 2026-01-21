Nehezen élték meg a magyar férfi vízilabda-válogatott tagjai a szerbek elleni középdöntős vereséget az Európa-bajnokságon, de sikerült talpra állniuk, majd a spanyolokat ötméteresekkel legyőzve jutottak be az elődöntőbe.

Az egész csapat szívét-lelkét belerakta ebbe. Azért mélyen voltunk a szerb mérkőzés után, eléggé lesújtott minket, de sokat dolgoztunk rajta, és beszéltünk róla, hogy erre a meccsre megfelelő lelkiállapotban és energiaszinten érkezzünk meg, ezért működött az elejétől fogva az utolsó ötméteresig. Ez nagy erő

– mondta a meccs hőse, Vogel Soma, aki a rendes játékidőben, majd a szétlövésben is kivédett két-két ötméterest.

„Az utolsó gólban érzem a felelősségemet, ezért extra motivált voltam az ötmétereseknél” – összegzett a kapus, aki éremmel szeretne hazatérni az Eb-ről.

A szövetségi kapitány, Varga Zsolt az M4-nek azt mondta, óriási dolognak tartja, hogy a világbajnok spanyolok ellen nagyszerű csapatmunkával sikerült kiharcolni a továbbjutást.

„Ténylegesen óriási szívvel és tűzzel beleálltak a játékosok, a Soma a védéseivel, nagyon büszke vagyok rájuk. Legyőztünk egy világbajnok spanyol együttest, ez egy egy óriási fegyvertény, hogy ezzel a fiatal csapattal ezt meg tudtuk csinálni. Ez adjon nagy önbizalmat, de utána újra egy 0–0-ról kezdődő meccs lesz, amit négy negyeden keresztül kell majd hozni” – tekintett előre a kapitány.

Eszméletlenül büszke vagyok a csapatra, hogy egy hihetetlen nehéz szerb mérkőzés után felálltunk és ilyen végjátékkal, ilyen győzelmet tudtunk aratni, szerintem mindenki sokkal több lett ettől

– mondta a rendes játékidőben utolsó gólt ejtő Nagy Ákos, aki abban bízik, hogy összejöhet egy szerb–magyar döntő, ahol visszavághatnak a középdöntős vereségért.

A magyar csapatra két nap pihenő vár, a pénteki elődöntőben pedig a görögökkel csap össze.

„Nagyon jó formában vannak a görögök, örülök meg nem is annak, hogy csapattársam, Sztilianosz Argiropulosz ilyen formában van, rá extrán kell majd készülnünk. A görögök is sok kiállítást kapnak, ezért egy jó zónára lesz szükség ellenük. Azt pedig ki kell használnunk, hogy nincsen balkezesük, azaz a lehető legtöbbször kell kényszeríteni arra őket, hogy rossz kéz oldalról lőjenek” – mondta az elődöntős riválisról az MTI-nek Vogel Soma.