A győri kézisek visszavágtak a BL-vereségért, ripityára verték a debrecenieket

A Győri Audi ETO KC 39-22-re nyert hazai pályán a Debrecen elleni bajnokin.

A két együttes három nappal korábban is összecsapott egymással Győrben, akkor meglepetésre 31-30-ra a Loki nyert. A Magyar Kupa döntője, vagyis 2025. március 2. óta ez volt az első veresége az ETO-nak, így alaposan fel is szívták magukat a zöld-fehérek a bajnokira.

Rögtön a meccs elején 4-0-val kezdtek a hazaiak, majd két bekapott gól után egy 5-0-s sorozattal folytatták. Félidőben már meglehetősen demoralizáló eredmény állt a táblán, mert az ETO 20-7-re elsüvített. Térfélcsere után tehát izgulnia senkinek sem kellett, de azért a DVSC legalább megpróbált eredményesebben támadni. Végül a rangadó 39-22-vel zárult.