A Debrecen vette el a Győr veretlenségét

A címvédő Győr saját közönsége előtt 31-30-ra kikapott a Debrecentől a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének tizedik fordulójában, szombaton, ezzel idénybeli első vereségét szenvedte el.

Az ETO sérülések miatt továbbra is beálló nélkül kénytelen játszani, ez azonban nem érződött, a magas iramú találkozó elején mindkét oldalon több gyors gól is született. Hat-hat után tudott eltávolodni a vendéglátó, a debreceniek nem tudtak mit kezdeni a 11-7-re ellépő címvédő támadásaival, Emilie Hovden 12 perc alatt hatszor is betalált.

Innen háromgólos sorozattal közelített a sorait hátul rendező DVSC (11-10), ráadásul úgy, hogy mínusz egyre már emberhátrányban zárkózott. Bő hat perc volt hátra a szünetig, amikor a Debrecen 13-13-nál egyenlített.

A játékrész végét megnyomta a házigazda, amely több mint egy percet kézilabdázhatott kettős emberelőnyben ebben a periódusban, ám a pihenő előtti utolsó percben kétszer is betalált a DVSC: 16-16-os állással érték el a találkozó derekát a felek.

A második félidő elején is szoros maradt az állás, a Győr zártabb védekezésre váltott, támadásban viszont inkább az egyéni megoldásokra támaszkodott ebben a szakaszban, a meccs kétharmadnál 22-20-ra vezetett a Debrecen, érkezett a hazai kapuba Hatadou Sako. Hamarosan már három találat volt a vendégek előnye (22-25), ám a címvédő megrázta magát és rövid idő leforgása alatt egyenlített, ráadásul 25-25-nél, 14 perccel a dudaszó előtt a debreceni Jovana Jovovic támadásban elkövetett szabálytalanságáért piros lapot kapott.

Március 2-án kapott ki legutóbb a Győr

Társai nélküle is kétgólos előnyből kezdték meg a záró tíz percet, a kiegyenlített találkozón a végjáték a kapusokról szólt, az utolsó három percben kétszer is eredményes tudott lenni a Debrecen, a vendéglátónak csak szépítésre futotta az erejéből. A Győr tétmérkőzésen ezt megelőzően tavaly március 2-án kapott ki legutóbb, mégpedig a Ferencvárostól hétméteresekkel a Magyar Kupa fináléjában. Rendes játékidőben tavaly január 4-én ugyancsak az FTC múlta felül a kisalföldi alakulatot.

A Győrben Hovden hétszer, a 28. születésnapját éppen ezen a napon ünneplő Kristina Jörgensen és Dione Housheer ötször volt eredményes. Szemerey Zsófi kilenc, Sako négy lövést védett. A Debrecen sikeréhez a mezőny legeredményesebbje, Alicia Toublanc kilenc, Petrus Mirtill hat, míg Hámori Konszuéla öt góllal, Jessica Ryde 17 védéssel járult hozzá.

Kedden bajnokin ugyancsak Győrben találkozik a két együttes.