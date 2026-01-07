Hordágyon, nyakmerevítővel kellett levinni a jégről a magatehetetlenül elterülő hokist

amerikai sportokhaydn fleuryhokijégkorong
Rendkívül ijesztő sérülést szenvedett Haydn Fleury, a Winnipeg Jets védője.

A jégkorongozó a Vegas Golden Knights elleni mérkőzésen Keegan Kolesarral ütközött, de a csatár úgy találta el, hogy nagyot esett. Fleury a jégen csúszva óriási sebességgel csapódott a palánkba, ami után egyértelművé vált, hogy bajba került, mert szinte mozdulni se tudott. Orvosi segítség nélkül nem is tudta volna elhagyni a pályát, de éber volt, és mozgatta végtagjait. Végül hordágyon, nyakmerevítővel tolták le a jégről.

Az ESPN cikke szerint az volt a szerencséje, hogy a hátát ütötte meg a becsapódáskor és nem a fejét, de éjszakára a kórházban tartották. A mérkőzést egyébként 4–3-ra elveszítette a Jets.

