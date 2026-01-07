„Egy Európa-bajnokság mindig más, szinte az összes meccs élet-halál”

„Az egy nagyon komoly bajnokság, hétről hétre olyan csapatok ellen kell bizonyítanom, amelyekkel ki-ki mérkőzéseket játszunk, és nagyon sok meccsünk az utolsó pillanatban dől el. Ezáltal sokkal inkább azt érzem, hogy készen állok erre az Európa-bajnokságra” – nyilatkozta az MTI-nek.

Hozzátette, attól lesz jobb egy játékos, ha ilyen szituációkban pályán van, márpedig a magyar bajnokságban ilyen helyzetek kevesebb alkalommal adódtak.

A junior világbajnoki ezüstérmes jobbátlövő úgy fogalmazott: nehéz és hullámvölgyekkel teli volt számára az ősz. A szezon nagyon jól indult, jól kezdték a bajnokságot, sokat játszott és jól is ment neki a játék. Az egész felkészülés teljesen más volt, mint itthon, és más a játékrendszer is, ezért nagyon pozitívan élte meg, hogy egy kicsit ki kellett lépnie a komfortzónájából.

„Ez meg is látszott az első néhány meccsen, aztán a csapat belekerült egy rosszabb időszakba, a sportoló pedig nyilván nehezen éli meg, hogy sorozatban jönnek a vereségek. Azt gondolom, most talán sikerül ebből az egészből kilábalnunk” – magyarázta.

Örül, hogy a válogatottban lehet

Hozzátette, hogy összességében nem sikerült rosszul az első féléve, de egyáltalán nem elégedett vele, és mivel maximalista, soha nem elégedett magával teljes mértékben, és úgy gondolja, hogy mindig teljesíthet jobban.

Örülök, hogy most itthon lehetek a válogatottban, mert ezért dolgozok ott kint, hogy utána itt bizonyíthassak

– magyarázta.

Ónodi-Jánoskúti az utolsó előtti franciaországi edzésén összeszedett egy kisebb bokasérülést, de Nimes-ben maradt, ott végezte el a fizioterápiát és csak december 22-én tért haza. A bokája napról napra jobb, egy kicsit még érzi, de a válogatottnál is kezelik, és úgy véli, semmi problémája nem lesz vele.

Egy apafigurával kevesebb

A válogatottságot lemondó Ancsin Gábor, Lékai Máté és Mikler Roland mellett a sérült Krakovszki Zsolt nem tagja a jövő csütörtökön kezdődő Európa-bajnokságra utazó magyar keretnek, ráadásul Bánhidi Bence és Imre Bence is sérüléssel küzd.

A dán-svéd-norvég közös rendezésű kontinenstorna kristianstadi csoportjában jövő pénteken Lengyelország, vasárnap Olaszország, január 20-án pedig Izland lesz Chema Rodríguez szövetségi kapitány együttesének ellenfele, egyaránt 20.30-tól. A középdöntőbe az első két helyezett jut.

A spanyol szakvezető csak két klasszikus jobbátlövőt – Ónodi-Jánoskúti mellett Ilic Zorant – jelölte a szűkített keretbe. A Nimes légiósa szerint ez azt mutatja, hogy a bizalom megvan feléjük, és ezzel élni is fognak az Európa-bajnokságon.

Jó volt, amikor még itt volt Ancsin Gabi, ő egy apafigura volt nekünk, akihez mindig tudtunk fordulni, és jó néhány világeseményen pályára lépett

– fűzte hozzá.

Kemény csoportunk van

Ónodi-Jánoskúti kijelentette: Ilic Zorannal támogatják egymást, jó párost alkotnak, és nem ugyanazok az erősségeik, ami pozitívum lehet a csapat számára. Meglátása szerint az sem jó, ha egy játékos csapágyasra van hajtva egy világesemény előtt a klubcsapatában, és az sem jó, ha kevés játéklehetőséget kap.

Mint felidézte: Ilic az őszi idény vége felé egyre több időt kapott a Bajnokok Ligájában a lengyel bajnok Wisla Plockban, ami nagyon fontos, és ő is kapott hasznos játékperceket a francia élvonalban.

Egy Európa-bajnokság mindig más. Szinte az összes meccs élet-halál, nekünk is kemény csoportunk van. Nekünk nagyon nagy erősségünk a csapategység, másrészt nem számít, ki van a pályán, mert megvan a taktikánk, és mindenki tudja, mit kell csinálnia a pályán.

A jobbátlövő a lengyelek ellen kimondottan fizikális meccsre számít, az olaszokat fejlődő kézilabdanemzetként jellemezte, amelynek a válogatottja évről évre jobb, tehát az a találkozó is nehéznek ígérkezik.

„Az utolsó csoportmérkőzésen az izlandiak ellen játszunk, akik gyorsabb kézilabdát játszanak, nagyon sok egy-egyezéssel, és bár nyilván nem gyengék fizikálisan, de talán nem annyira erősek. Velük azonban most még nem foglalkozunk, inkább a lengyelekkel” – magyarázta.

A csoportelsőség jó dolog lenne

A magyar szövetség pénteken ismerteti a hivatalos célkitűzést. Ónodi-Jánoskúti elárulta: a játékosok egymás között még nem beszéltek számszerű elvárásról, szerinte pedig az a legfontosabb, hogy a csoportkörből kihozzák a maximumot.

„Az Európa-bajnokság az egyik legkeményebb világesemény, mert szinte csak jó csapatok vannak a mezőnyben. Nem a lengyeleket tartjuk a legnagyobb ellenfelünknek a csoportban, de tudjuk, hogy az első mérkőzés irtózatosan nehéz minden világeseményen, ezt tavaly az északmacedónok ellen is tapasztaltuk” – vélekedett.

Mint mondta, ha sikerülne a csoportjuk első helyén zárniuk, az nagyon jó dolog lenne a középdöntőre nézve, és azzal meg tudnák alapozni az egész Európa-bajnokságukat.

A február 1-ig tartó kontinensviadal lesz a 17. férfi Európa-bajnokság, és a 15., amelyen a magyar válogatott is részt vesz. A magyarok eddigi legjobb szereplése a 2024-es ötödik helyezés volt, a legrosszabb pedig a 2022-es 15. hely, amikor a csapat hazai pályán, a budapesti MVM Dome-ban nem tudott továbbjutni a csoportkörből.