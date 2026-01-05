„Köszönünk mindent” – elköszönt a Fradi-tábor Tomori Zsuzsannától

A Ferencváros házigazdaként 33-13-ra legyőzte a Dunaújvárost a női kézilabda NB I vasárnapi mérkőzésén.

A fiatalokkal felálló DKKA mellett a találkozó másik érdekessége az volt, hogy először lépett pályára a Fradi azt követően, hogy váratlanul szerződést bontott Tomori Zsuzsannával. A szurkolók már a bejelentéskor jelezték, hogy méltatlanul vált meg ikonikus játékosától a klub, a vasárnapi mérkőzésen pedig el is búcsúztatták a korábbi válogatott kézist:

Tomori Zsuzsanna 2010-ben igazolt először a Ferencvároshoz, majd 2022-ben visszatért a Népligetbe. Összesen kilenc idényt töltött az FTC-ben, két bajnokságot és három Magyar Kupát nyert, a nemzetközi színtéren pedig két Kupagyőztesek Európa Kupája-aranyéremnek, valamint egy Bajnokok Ligája-ezüstéremnek örülhetett.

A jelenlegi idényben a korábbinál kevesebb szerep jutott neki a pályán, ezért a klub a Ferencvárosért tett erőfeszítéseit szem előtt tartva kezdeményezte a szerződése felbontását, amelyet a felek közös megegyezéssel elfogadtak.