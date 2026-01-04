Az anyagi gondok miatt szenvedő csapatot húsz góllal verte a Fradi

A Ferencváros házigazdaként 33-13-ra legyőzte a Dunaújvárost a női kézilabda NB I vasárnapi mérkőzésén.

A vendégek olyan súlyos problémákkal küzdenek, hogy az is kérdéses volt decemberben, hogy az NB I-es bajnokságot be tudják-e fejezni. Kilenc játékos távozott, Zubai Gábor vezetőedző pedig előre bocsátotta, hogy a Győr és az FTC biztosan „kivégzi” majd a csapatát. Ennek megfelelően alakult a vasárnapi meccs, a Fradiból minden mezőnyjátékos betalált.

A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia nyeretlen és az utolsó előtti helyen áll a bajnokságban.