Az anyagi gondok miatt szenvedő csapatot húsz góllal verte a Fradi

A Ferencváros házigazdaként 33-13-ra legyőzte a Dunaújvárost a női kézilabda NB I vasárnapi mérkőzésén.
A vendégek olyan súlyos problémákkal küzdenek, hogy az is kérdéses volt decemberben, hogy az NB I-es bajnokságot be tudják-e fejezni. Kilenc játékos távozott, Zubai Gábor vezetőedző pedig előre bocsátotta, hogy a Győr és az FTC biztosan „kivégzi” majd a csapatát. Ennek megfelelően alakult a vasárnapi meccs, a Fradiból minden mezőnyjátékos betalált.
A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia nyeretlen és az utolsó előtti helyen áll a bajnokságban.
Végeredmény, NB I
FTC-Rail Cargo Hungaria – Dunaújvárosi Kohász KA 33-13 (19-6)
A tabella:
1. Győri Audi ETO KC 9 9 – – 319-204 18 pont
2. FTC-Rail Cargo Hungaria 10 9 – 1 338-231 18
3. DVSC Schaeffler 9 9 – – 299-200 18
4. MOL Esztergom 9 6 1 2 292-254 13
5. Alba Fehérvár KC 9 6 – 3 239-224 12
6. Váci NKSE 9 5 1 3 269-245 11
7. Szombathelyi KKA 9 3 2 4 251-292 8
8. Mosonmagyaróvári KC 9 3 1 5 235-228 7
9. Kisvárda Master Good SE 9 3 – 6 232-268 6
10. Moyra-Budaörs 9 2 2 5 227-269 6
11. Vasas SC 9 2 1 6 238-287 5
12. NEKA 9 2 – 7 225-281 4
13. Dunaújvárosi Kohász KA 10 – 2 8 241-317 2
14. Kozármisleny KA 9 – – 9 206-311 0