„A Fradi és a Győr biztos kivégez minket” – széthullott a dunaújvárosi kézicsapat, de folytatja a bajnokságot

Az anyagi problémák hatására Lakatos Petra, Kellermann Dóra, Paróczy Sára, Román Dorina, Daphne Luchies, Gabrijela Bartulovic, Elena Popovic, Agócs Alexandra, Kelly de Abreu Rosa már távozott, és ugyan papíron 11 ember maradt az év elején NB I-be nevezett névsorból, de nem tudni, közülük mindenki marad-e a folytatásra.

„A csapat nyolcvan százaléka elment, így ifik, sőt, serdülőkorú játékosok is felkerültek a keretbe, hogy meglegyünk. Így tizenhét-húszéves lányokkal kell felvennünk a harcot az ellenfelekkel, nyilván többen soha nem játszottak még a felnőtt NB I-ben. Esélyekről, erőviszonyokról így felesleges beszélnünk a meccsek előtt” – nyilatkozta Zubai a Duol.hu portálnak.

Szerinte a motiváció csak az lehet, hogy fejlődjenek a fiatalok, és úgy érzi, ha egy mérkőzést is szorossá tudnak tenni, vagy döntetlenre hoznak egy félidőt, az már nagy fegyverténynek számítana.

„Nekem az volt a legnehezebb időszak, amikor láttam, hogy az alakulóban lévő csapat széthullik, én pedig tehetetlen vagyok. Mostanra már elfogadtam, nem tudok mást tenni. Megmondtam a játékosoknak két hónapja, bárki is marad, végigcsinálom velük a szezont. Tehát nem hagytam el a léket kapott hajót, a kapitánynak kell lennie az utolsónak.”

A csapat kedden a Vácot fogadja, ezzel kezdődik meg a nagy menetelés, de hogy lesz-e reális esély a folytatásban a pontszerzésre, nem tudja.