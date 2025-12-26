Új részlet derült ki a holtan talált biatlonosról

Magaslégköri, oxigénszegény környezetet imitáló maszkot viselt Sivert Guttorm Bakken biatlonos, amikor meghalt.

A norvég sportolót karácsony előtt találták holtan a hotelszobájában, Olaszországban. Bakken halállának körülményeit egyelőre még vizsgálják, annyit viszont ismertetett a Norvég Biatlonszövetség, hogy magaslégköri oxigénmaszkot hordott a tragédia során. Ez az eszköz eltakarja a szájat és az orrot, így imitálja azt a magaslégköri körülményt, amely nagyobb munkára készteti a szívet és a tüdőt.

Ez egy tragikus helyzet, amelynek körülményeivel kapcsolatban rengeteg a megválaszolatlan kérdés. Együttérzünk Sivert családjával és közeli barátaival, akik most, az ünnepi időszak közepén nagyon nehéz időket élnek át

– mondta Emilie Nordskar, a szövetség ügyvezető főtitkára.

A 27 éves norvég sportoló holttestét Olaszországban boncolják majd, halálának oka egyelőre ismeretlen. A norvég közszolgálati műsorszolgáltató, az NRK jelezte, hogy együttműködik az olasz rendőrséggel, valamint azt is, nem tud a maszk beszerzésének és használatának körülményeiről.

Bakken egyébként korábban nyíltan beszélt a harmadik koronavírus elleni oltás után szívproblémái lettek. Két évet teljesen ki kellett hagynia szívizomgyulladás miatt, januárban büszkén tért vissza.