„Semennyire nem vagyok elégedett” – Elek Gábor a kupatovábbjutás után

A MOL Esztergom 22-22-es döntetlent játszott kedden az Alba Fehérvár otthonában a női kézilabda Magyar Kupa negyedik fordulójában, ezzel negyeddöntőbe jutott. A szabályok szerint a döntetlen minden esetben a vendégcsapat továbbjutását jelenti.

Elek Gábort, az esztergomiak napokban szerződést hosszabbító vezetőedzőjét az NSO TV kérdezte a továbbjutás után arról, mennyire elégedett.

Semennyire

– vágta rá Elek.

„Egyértelműen nem vagyok elégedett. Védekezéssel, bizonyos dolgokkal, meg a továbbjutással igen, de ennyi helyzetet nem lehet kihagyni. Ezt sehol máshol nem engedik meg. Óriási szerencsénk van, hogy ennyi hibát nem büntetett meg a Fehérvár. Biztos jó meccs volt, meg izgalmas, de nekem egy szenvedés volt, hogy rengeteg helyzetet kialakítottunk, de ezek nagy részét kihagytuk” – mondta Elek Gábor, aki elárulta, a cél nem változott, ebben a szezonban is nemzetközi kupaindulást szeretnének kiharcolni.