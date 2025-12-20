A női kézilabda NB I-ben szereplő MOL Esztergom 2028-ig meghosszabbította Elek Gábor vezetőedző szerződését – számolt be szombaton a klub közösségi oldala.

Az 55 éves szakember 2007 és 2023 között a Ferencvárost irányította, és a vezetésével másfél évtized alatt két magyar bajnoki címet és három Magyar Kupa-diadalt aratott együttesével, emellett két aranyérmet gyűjtött be a Kupagyőztesek Európa Kupájában, a Bajnokok Ligájában pedig utolsó évében döntőt játszott.

Ezt követően vette át az esztergomi alakulat szakmai irányítását, első idényében a másodosztály második helyezettjeként feljutott az élvonalba a csapattal, ott pedig újoncként bronzéremmel zárt.

Az Esztergom jelenleg a negyedik helyen áll az NB I-ben, és az Európa Liga csoportkörében szerepel.

„Nagyon fiatal csapattal dolgozunk, rengeteg lehetőség van a játékosokban. Az Európa Liga-szereplés számunkra elsősorban tapasztalatszerzést jelent, reális célokkal, felesleges nyomás nélkül szeretnénk a lehető legtöbbet kihozni ebből az időszakból. Egy ilyen sűrű, megterhelő menetrendben különösen fontos a regeneráció és az, hogy sérülések nélkül tudjunk fejlődni.

Hosszú távon az a célunk, hogy rendszeres résztvevői legyünk a nemzetközi mezőnynek

– idézte a klub közleménye Elek Gábort.