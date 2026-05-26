Döntést hozott az OTP Csoport: bezárja e-piacterét, mert nem teljesültek az elvárásai

Az OTP Csoport stratégiai döntés alapján fokozatosan, tervezetten lezárja a fizz.hu online kereskedési platform működését – adta hírül a legnagyobb magyar bank. A fizz.hu egy innovatív kezdeményezés volt, egyfajta startup, amelynek célja a piacvezető e-kereskedelmi pozíció megszerzése volt új digitális megoldások kialakítása és egy széles ügyfélkör megszólítása révén.

Mint írják, az e-kereskedelmi piac az elmúlt években jelentősen átalakult. A remélt növekedés elmaradt, és a kedvezőtlen makro környezet mellett a verseny nem várt módon alakult, amikor új, globális és regionális szereplők léptek be Magyarországra. Értékelésük szerint mostanra annyira eltávolodott az eredeti cél elérése a tervezési időtávtól, hogy a pénzügyi racionalitás jegyében az OTP Csoport az e-piactér bezárása mellett döntött.

A bezárás apropóján azt is kijelentették, büszkék arra a munkára és tudásra, amit a fizz csapata létrehozott, illetve hogy az itt szerzett tapasztalatok fontos szerepet játszanak a jövőbeni fejlesztéseikben. A cégcsoport beyond banking stratégiája folytatódik, az eddigi sikeres kezdeményezések mellett új irányokat is vizsgálnak.

A fizz bezárásával kapcsolatban első számú prioritásuk jelenleg az érintett kollégák támogatása és ügyfeleik, valamint kereskedő partnereik megfelelő tájékoztatása. Ígéretük, hogy minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében, hogy az átmenet számukra korrekt és átlátható legyen.