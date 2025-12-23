Körömrágós meccsen jutott tovább Elek Gábor csapata a kupában

A MOL Esztergom 22-22-es döntetlent játszott kedden az Alba Fehérvár otthonában a női kézilabda Magyar Kupa negyedik fordulójában, ezzel negyeddöntőbe jutott. A szabályok szerint a döntetlen minden esetben a vendégcsapat továbbjutását jelenti.

Az első félidőben még nem tűnt úgy, hogy az esztergomiak kezéből kicsúszhat a meccs, Elek Gábor együttese három góllal vezetett. A kevés gólt hozó első játékrész után viszont megrázta magát a Fehérvár. Végül nem csak beérte ellenfelét a hazai csapat, hanem kivédekezte az esztergomiak akcióját és a győzelemért is támadott pár másodpercig. A győztes, továbbjutást érő gólt azonban nem tudta bedobni a Fehérvár, így maradt a döntetlen és a vendégek továbbjutása.

A Kisvárda múlt csütörtökön 32-26-ra nyert a másodosztályú egri Eszterházy SC otthonában. A Vác szombaton 34-32-es sikerrel távozott Budaörsről. A Mosonmagyaróvár hétfőn 38-25-re verte a házigazda NEKA-t, az NB I/B-ben veretlenül listavezető MTK pedig meglepetésre 38-26-re verte a vendég Szombathelyi KKA-t. A címvédő Ferencváros, a bajnok és Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi ETO KC és a szintén BL-szereplő Debrecen a negyeddöntőben kapcsolódik be a hazai kupaküzdelmekbe.