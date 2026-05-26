Újítás a Revolutnál: megkezdik a magyar bankszámlák bevezetését az új ügyfeleknél

A Revolut kedden bejelentette, hogy megkezdte a magyar bankszámlák fokozatos bevezetését, először az új magyarországi ügyfelek számára. A Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepének hivatalos indulását jelképezve az új ügyfelek egy része már a magyarországi fióktelep ügyfeleként regisztrál, és magyar bankszámlát kap. Keddtől ez a folyamat tovább folytatódik, és idővel egyre több új ügyfél csatlakozik majd a magyarországi fióktelephez, valamint kap magyar bankszámlát – írták közleményükben.

A magyar bankszámlák bevezetése újabb lépést jelent a bank stratégiájában, hogy szolgáltatásaival még jobban alkalmazkodjon a helyi igényekhez azokon a piacokon, ahol működik. Mint írták, egy helyi bankszámla egyszerűbbé és kényelmesebbé teheti a mindennapi bankolást, a munkabér fogadásától a számlák fizetéséig, miközben támogatja a magyar ügyfelek növekvő pénzügyi igényeit. A helyi bankszámla bevezetése emellett hozzájárul ahhoz is, hogy a neobank a jövőben tovább diverzifikálja banki termékportfólióját és személyre szabottabban szolgálja ki a helyi felhasználók elvárásait.

A magyar fiókhoz csatlakozó ügyfelek számára, a fizetési számlákhoz kapcsolódó szolgáltatásokat – többek között a személyes számlákat, fizetős csomagokat, közös számlákat, a Revolut Pro szolgáltatást, a Revolut Kids & Teens számlákat, a belföldi és nemzetközi átutalásokat, a beszedési megbízásokat, a devizaváltást, a kártyás fizetéseket, a RevPontok és a megtakarítások szolgáltatásokat – a magyar fióktelep biztosítja majd. Az egyéb meglévő szolgáltatásokat továbbra is a Revolut Csoport más entitásai nyújtják ugyanúgy, mint eddig. Az ügyfélbetétek továbbra is 100.000 euróig védettek a litván betétbiztosítási alap által – derült ki.

