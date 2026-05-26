Tiszaújvárosi robbanás: már nem szorul lélegeztetésre a súlyos égési sérült

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumában kezelt négy sérült állapota stabil, a korábban lélegeztetésre szoruló beteg állapota javult, már nem kell lélegeztetni – tájékoztatta az egyetem sajtóközpontja kedden az MTI-t.

Közleményükben azt írták, hogy a kiterjedt, súlyos, másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil.

A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A sérültek közül négy súlyos égési sérültet szállítottak Debrecenbe, őket azóta az égési centrumban kezelik.