Tiszaújvárosi robbanás: már nem szorul lélegeztetésre a súlyos égési sérült

Szajki Bálint / 24.hu
2026. 05. 26. 11:31
A Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumában kezelt négy sérült állapota stabil, a korábban lélegeztetésre szoruló beteg állapota javult, már nem kell lélegeztetni – tájékoztatta az egyetem sajtóközpontja kedden az MTI-t.

Közleményükben azt írták, hogy a kiterjedt, súlyos, másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil.

A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A sérültek közül négy súlyos égési sérültet szállítottak Debrecenbe, őket azóta az égési centrumban kezelik.

