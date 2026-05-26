A parlament Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága nem fogadta el a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2025-re vonatkozó költségvetési beszámolóját.

A bizottságban ülő képviselők közül heten nemmel, öten igennel szavaztak a törvényjavaslatra. Az NMHH-nak így újra be kell nyújtania a költségvetésről szóló javaslatot.

Az ülésen meghallgatták Koltay András NMHH-elnököt, aki a Telex szerint elmondta: a hatóság által felügyelt MTVA-nak 2025-ben 155,1 milliárd forint költségvetési és 6,9 milliárd kereskedelmi bevétele volt. A beszámoló szerint az MTVA összes kiadása 157 milliárd forint volt 2025-ben.

Amikor rátértek a kérdésekre, akkor a tiszás Dicső Viktória afelől érdeklődött Koltaynál, hogy mi indokolta azt, hogy az MTVA-nál 100 milliárd forintot költöttek dologi és 27 milliárd forintot személyi jellegű kiadásokra tavaly – míg például az RTL Magyarország évi 60 milliárd forintból működik.

Az NMHH elnöke azt válaszolta, hogy szerinte félrevezető a közmédiát a kereskedelmi tévékhez hasonlítani. Úgy látja, hogy a közmédia drága műfaj, gyártanak olyan műsorokat is, amilyeneket a kereskedelmi tévék nem, ami indokolja a magas költségvetést.

