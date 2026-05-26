Lovas Rozi: Szoftos kis idegösszeomlásom volt, aminek a végén elvittek a mentők

Rónai Egon Húzós című podcastjének volt vendége Lovas Rozi, aki kiosztott támogatásokról, a kontentgyártás szerepéről, a művészek közéleti szerepvállalásáról, valamint saját mentális egészségéről is szót ejtett a beszélgetés során. A színésznő elmesélte, hogy volt rá példa, hogy annyira megviselték a forgatásokkal és előadásokkal telezsúfolt napok, hogy egy alkalommal kórházba is került a túlhajszoltság miatt.

Szoftos kis idegösszeomlás

Voltak olyan napjai, amikor a fél napokat felemésztő forgatások után még a színházban is jelenése volt este, így pihenésre nem sok ideje maradt. Ebben az időszakban mutatták be a színésznő Lányok-fiúk című egyszemélyes monodrámáját, kezdték el forgatni az Itt érzem magam otthont, ami így egy időszakra esett a Futni mentem című film forgatásával is.

A túlhajszoltságnak meg is lett az eredménye: ahogyan Lovas Rozi fogalmaz, egy előadás előtt fél órával „ledobta az agya az ékszíjat”.

Szerintem ilyen szoftos kis idegösszeomlásom volt, aminek a végén elvittek a mentők egy kis kivizsgálásra

– mondta a színésznő, hozzátéve, hogy ezek után még a krízist kiváltó tempóban folytatta a munkát több mint egy évig.

Egy idő után kénytelen volt lassítani, mikor a legindokolatlanabb dolgok is képesek voltak pánikrohamokat kiváltani belőle – ezt pedig nem csinálhatta tovább ilyen formában, ha otthon anyaként és a szakmájában színészként is szeretett volna helyt állni.

