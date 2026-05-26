Mások előtt megszégyenítette, odahaza szexre kényszerítette a 12 éves nevelt kislányát

Tizenhárom év fegyházbüntetésre ítélte a Kecskeméti Törvényszék azt a 41 éves férfit, aki több éven keresztül bántalmazta a 12 éves nevelt kislányát szexuálisan. A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség közleménye szerint a férfi rendszeresen verte, szidalmazta és megszégyenítette mások előtt a felesége korábbi kapcsolatából született kiskorú lányát.

A férfi 2020 novemberétől, közel három éven keresztül szexuálisan is zaklatta az akkor még csak 12 éves gyermeket, valamint egyszer szexuális cselekményre is kényszerítette.

Büntetés

A Kecskeméti Törvényszék 13 év fegyházra és 10 év közügyektől való eltiltásra ítélte az elkövetőt, folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette és kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt, azzal, hogy feltételesen sem bocsátható szabadságra. Emellett végleg eltiltotta minden olyan tevékenységtől, amely kiskorúakhoz köthető.

Az elsőfokú ítélet ellen a férfi és védője felmentésért, illetve a büntetés enyhítéséért fellebbezett. A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint az elsőfokú ítélet megalapozott, és a büntetés helybenhagyását kérték.