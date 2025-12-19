Szijjártó Péter a szurkolásról: Az, hogy a jó édesanyáddal mit csinálj a koporsón, az szerintem sok

Amióta Leisztinger Tamás 2024 nyara óta a Budapest Honvéd tulajdonosa, azóta együtt dolgozik Szijjártó Péterrel, akit nemrég a labdarúgócsapat elnökévé választottak, a többi közt erről is beszélt a külügyminiszter a Magyar Jelen A pálya jobb oldala című műsorában.

Szijjártó elmondta, többször felmerült már, hogy szerepelt vállal a klubnál, azonban sokáig nem érezte azt, hogy emberileg, szakmailag és pénzügyileg minden összeállt volna, hogy ezt jól megcsinálják bármelyik tulajdonossal.

Amióta Leisztinger Tamás idejött a klubhoz, azóta együtt dolgozunk. Ez nem volt nagyon kommunikálva, nem vertük nagy dobra, de heti két-három alkalommal rendszeresen egyeztettünk.

Tamás már az elejétől kezdve mondta, hogy szeretné formalizálni és a nyilvánosság előtt is felvállalni az együttműködésünket. Én azt mondtam neki, hogy akkor vállaljuk ezt fel, ha én tudom hozni azt a négy alapdolgot, amivel a klub valóban egy stabil bázist kap. Olyan alapot, amire állva meg tudjuk célozni, hogy visszakerüljünk oda, ahová tartozunk” – mondta Szijjártó Péter, majd elárulta azt is, hogy mi az a négy dolog, amit hozott:

a pénzügyi háttér stabilitása érdekében egy szponzor

a működés stabilitása érdekében az, hogy a klub tulajdonába kerüljön vissza a stadion és az akadémia

az akadémia felújításához és bővítéséhez szükséges források biztosítása

az új infrastruktúra építésének elindítása, a sportcsarnok és a leendő iskola a régi akadémia épületében.

Október közepén leültek, megvitatták, hogy állnak a dolgok, és Szijjártó ekkor érezte azt, hogy így már nem ígéretekkel érkezik, hanem konkrét dolgokkal, így felvállalhatja az elnöki szerepet.

Megkérdezték az adásban arról, mit szól ahhoz, hogy a kispesti legenda Puskás Ferencről a felcsúti akadémiát nevezték el, mire elárulta, ő ott volt azon a megbeszélésen, amikor Orbán Viktor – még nem miniszterelnökként – megkérdezte George F. Hemingway akkori klubtulajdonost, hogy mit szól mindehhez.

„Hemingway erre azt mondta, hogy természetesen ez nem jelent problémát, hiszen Puskás Ferenc honvédos volt, magyar volt, és szerinte az a helyes, ha nem csak a honvédosok, hanem minden magyar ember büszke Puskás Ferencre. Nem talált semmi kivetnivalót abban, hogy egy létrejövő nagy futballakadémia a valaha volt legnagyobb magyar futballista nevét viselje” – felelte.

Szóba került az is, mi fér bele a stadionokban és mi nem. Szijjártó Péter szerint a stadion az a hely, ahol a határoknak tágabbnak kell lenniük, mint azon kívül. A maga részéről a pirotechnikát engedné, jó ötletnek tartaná, ha ezzel kapcsolatban lenne egy törvényjavaslat, amit értelmesen fogalmaznak meg, azt megszavazná. Az ellenféllel és a játékvezetővel szembeni ellenérzés kifejezése, normális keretek közt, szintén rendben van szerinte.

Az, hogy a jó édesanyáddal mit csinálj a koporsón, az szerintem sok, de ami előtte van, az szerintem belefér, mert ez futball. Ha kiöljük a hangulatot, akkor az egész egy steril színházi előadás lesz. Az való a színházba, nem a futballpályára.

Volt egy mindkét fél részéről tisztelet mutató beszélgetése a szurkolókkal, ahol megbeszélték, hogy a stadion környékét „élővé” kellene tenni, ez most egy kiemelt feladat lesz a klub részéről. Azzal pedig, hogy a stadion a klubé lesz, a szurkolók előtt is egy más lehetőség nyílik meg, a drukkerek bevihetnek mindent, ami a jó hangulat megteremtéséhez szükséges.

Végül elmondta, minden adott ahhoz, hogy az NB I-be jussanak (féltávnál az első helyen áll a kispesti csapat a másodosztályban), és felmérik annak a lehetőségét, hogy újra Kispest Honvéd legyen a csapat neve.