„A vébén ez lesz az utolsó meccsem, de…” – Katrine Lundénak a hollandverés után megható jelenetben volt része

Egészen elképesztő génállománnyal rendelkezik Katrine Lunde, mi mással lehetne magyarázni, hogy 45 évesen még mindig a világ egyik legjobb kézilabdakapusa. A hollandok elleni győzelem során önmagához képest közepesen védett, mindössze kilenc lövést hárított, de azok többnyire a megfelelő időben érkeztek,

így nagyban hozzájárultak Norvégia egyértelmű, 10 gólos sikeréhez.

Lunde vasárnap a világbajnoki döntőben lesz érdekelt, és azt mondta, a 388. válogatott mérkőzésével lezárja pályafutását ezen a szinten.

A vébén ez lesz az utolsó meccsem, de azt nem tudjuk még, hogy ez egyben az utolsó nemzetközi mérkőzésemet jelenti-e

– mondta mosolyogva.

Ole Gustav Gjekstad, a válogatott szövetségi kapitánya bízik abban, hogy márciusban, az Eurokupa-mérkőzéseken még számíthat rá.

A mérkőzés után megható pillanat alakult ki, ugyanis megjelent a klasszis lánya, aki a nagymamájával utazott el Hollandiába. Az elmúlt 10 évben sok gyermek érkezett a válogatotthoz, de Atina Lunde Trajkovic most először csatlakozott a nemzeti csapat nagy családjához.

A 10 éves kislányt a VG elcsípte egy rövid interjúra, amelyben igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy jó móka volt-e végre kijutnia a világbajnokságra. Ugyanakkor azt nem bánja, ha anyukája a jövőben nem játszik világversenyeken.

Azt akarom, hogy akkor otthon legyen, és mézeskalácsot süssünk

– mondta.

Ami a vasárnapi döntőt illeti, Németország lesz az ellenfél, amellyel fináléban még sohasem találkozott a norvég válogatott. Nem véletlen, a németek eddig mindössze kétszer jutottak el nagytorna döntőjéig: 1993-ban megnyerték a vébét Dánia ellen, egy évvel később viszont kikaptak a dánoktól az Európa-bajnoki fináléban.

„Nagyon várom, kemény meccsre számítok” – mondta Katrine Lunde.