Esélye sem volt döntőbe jutnia a magyarok kiejtő holland kéziválogatottnak

Norvégiával döntőzik Németország a női kézilabda-világbajnokságon, miután a skandinávok 35-25-re legyőzték a magyarokat kiejtő Hollandiát.

Jól kezdtek a hazaiak, sikerült tartaniuk a lépést a címvédővel, de 7-7 után Norvégia egy 4-0-s sorozattal ellépett. Hatalmas energiákat mozgósítottak a hollandok, de a skandináv hatosfal bivalyerősnek bizonyult, a gyors indításokat pedig lefülelték a norvégok. Félidőre így is örülhettek a hollandok, hogy csak mínusz néggyel mentek, mert 18-13-nál az utolsó percben sikerült szépíteniük.

Térfélcsere után emelte a szintet Norvégia, 4-1-es szériával azonnal hétre növelte az előnyét, 24-15-nél pedig már kilenc góllal vezetett. Ekkor már biztossá vált, hogy melyik csapat lesz döntős, még azután is, hogy egy őrült 6-1-es sorozattal lőtávolba került Hollandia. Végül Norvégia egy jól időzített időkérés után magához tért és 34-25-re nyerte az elődöntőt, így esélye lesz a címvédésre.

A döntőre vasárnap 17:30-kor kerül sor, de előtte 14:30-kor még összecsap Franciaország és Hollandia, hogy bronzéremmel térhessen haza.