Szerbia a továbbjutásért játszott a női kézivébén, hatalmas verést kapott

A montenegrói válogatott 33-17-re nyert a továbbjutásról ezzel lemaradó Szerbia ellen a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének utolsó fordulójában, szombaton.

A dortmundi II. csoport egyetlen még kiadó továbbjutó pozíciójáért a játéknap előtt ötpontos szerb, valamint a négy-négy ponttal álló montenegrói és spanyol együttes volt versenyben. Előbbi kettő egymással játszott a nyolc közé kerülésért kulcsfontosságú balkáni rangadót, amelyen

az első félidőt négygólos előnyben záró Montenegró a szünet után nem adott esélyt riválisának.

Az MTI tudósítása szerint az Alba Fehérvárt is vezető Suzana Lazovic szövetségi kapitány montenegrói csapatában a két mosonmagyaróvári játékos, Andrijana Tatar és Katarina Dzaferovic nem volt eredményes. Szerb részről a ferencvárosi Dragana Cvijic ötször, a debreceni Jovana Jovovic (aki óriásit hibázott az előző körben, amivel egy pontot veszített a csapata) kétszer talált be, míg az Alba Fehérvárt erősítő Emilija Lazic nem szerzett gólt.

Mindez azt jelenti, hogy a szerbek számára véget ért a torna, a montenegróiak pedig fontos két pontot gyűjtöttek, ugyanakkor a spanyolok még megelőzhetik őket, amennyiben 18 órától legyőzik az eddig hibátlan, társházigazda németeket.

A rotterdami III. csoportban még csak a második forduló küzdelmeire kerül sor. Elsőként az osztrák-tunéziai mérkőzést rendezték meg, amelyen 27-25-ös afrikai siker született. A DVSC osztrák játékosa, Ines Ivancok-Soltic hét gólt szerzett. A negyeddöntőbe egyik együttes sem juthat be.

Női kézilabda-vb, középdöntő 2. forduló, III. csoport (Rotterdam): Tunézia-Ausztria 27-25 (14-12) 3. forduló, II. csoport (Dortmund): Montenegró-Szerbia 33-17 (13-9)